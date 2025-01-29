روز سه‌شنبه، ٢٨ ژانویه، هیاتی بلندپایه از روسیه به‌منظور دیدار با مقامات اداره جدید سوریه به دمشق، پایتخت این کشور، سفر کرد. این اولین‌بار پس از سرنگونی رژیم بشار اسد است که هیاتی از مسکو به سوریه سفر می‌کند.

این هیئت که شامل میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه می‌باشد، با مقامات اداره جدید سوریه دیدار کردند.

در این دیدار، طرف روسی حمایت خود را از تغییرات مثبتی که در حال حاضر در سوریه در جریان است، اعلام و بر نقش روسیه در بازسازی اعتماد مردم سوریه از طریق اقدامات ملموس، مانند پرداخت غرامت، بازسازی و بهبود شرایط تاکید کرد.

شبکه خبری راشاتودی به نقل از میخائیل بوگدانوف اعلام کرد: این سفر در راستای تقویت روابط تاریخی میان فدراسیون روسیه و سوریه، بر اساس منافع مشترک صورت می‌گیرد و تاکید کرد که روسیه بر حفظ وحدت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه و تحقق وفاق و صلح اجتماعی در این کشور اصرار دارد.