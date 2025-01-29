سیاست
2 دقیقه خواندن
سفر یک هیئت دولتی روسیه به سوریه برای اولین‌بار پس از سقوط بشار اسد
یک هیئت بلندپایه روسی برای اولین‌بار پس از سقوط رژیم بشار اسد به دمشق سفر کرد و با مقامات اداره جدید سوریه درباره بازسازی اعتماد مردم و تحقق عدالت گفت‌وگو کرد.
سفر یک هیئت دولتی روسیه به سوریه برای اولین‌بار پس از سقوط بشار اسد
دیدار میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه در دمشق / عکس: AA
29 ژانویه 2025

روز سه‌شنبه، ٢٨ ژانویه، هیاتی بلندپایه از روسیه به‌منظور دیدار با مقامات اداره جدید سوریه به دمشق، پایتخت این کشور، سفر کرد. این اولین‌بار پس از سرنگونی رژیم بشار اسد است که هیاتی از مسکو به سوریه سفر می‌کند.

این هیئت که شامل میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه می‌باشد، با مقامات اداره جدید سوریه دیدار کردند.

در این دیدار، طرف روسی حمایت خود را از تغییرات مثبتی که در حال حاضر در سوریه در جریان است، اعلام و بر نقش روسیه در بازسازی اعتماد مردم سوریه از طریق اقدامات ملموس، مانند پرداخت غرامت، بازسازی و بهبود شرایط تاکید کرد.

شبکه خبری راشاتودی به نقل از میخائیل بوگدانوف اعلام کرد: این سفر در راستای تقویت روابط تاریخی میان فدراسیون روسیه و سوریه، بر اساس منافع مشترک صورت می‌گیرد و تاکید کرد که روسیه بر حفظ وحدت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه و تحقق وفاق و صلح اجتماعی در این کشور اصرار دارد.

مطالب پیشنهادی

دو طرف همچنین در مورد سازوکارهایی که هدف آن تضمین پاسخگویی و تحقق عدالت برای قربانیان جنگ داخلی سوریه است، بحث و تبادل نظر کردند.

احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، با اشاره به اینکه بازسازی روابط باید با هدف اصلاح اشتباهات گذشته و احترام به اراده مردم سوریه انجام شود، گفت: بر تعهد خود به تعامل اصولی با تمامی ذینفعان برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر عدالت، کرامت و حاکمیت برای سوریه تاکید داریم.

وی همچنین تاکید کرد که روابط جدید باید اراده مردم سوریه را محترم بشمارد و منافع آنان را در اولویت قرار دهد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us