ربکا که یهودیتبار و بزرگشده در خانوادهای اسرائیلی است، میگوید که پدر و مادرش او را با حمایت کامل از اسرائیل تربیت کردهاند، اما با مطالعه بیشتر درباره تاریخ اسرائیل و فلسطین، باورهایش تغییر کرده است. او میگوید: اسرائیل و مردم اسرائیل مسئولیتی در قبال مردم فلسطین دارند. مدتها طول کشید تا این واقعیت را درک کنم.
به گزارش سازمان پخش رادیوتلویزیونی ژاپن در اواخر نوامبر، او و گروهی از حامیانش به مدت سه ساعت اسامی قربانیان در غزه را با صدای بلند خواندند. آنها همچنین با استفاده از رنگ قرمز به نشانه اشک خون دست به برگزاری رویدادی هنری زدند تا توجه بیشتری به شرایط غزه جلب کنند.
فعالیتهای ربکا در شبکههای اجتماعی بازتاب وسیعی داشته و با استقبال مردم هیروشیما روبرو شده است. بهعنوان مثال، مردی که به بازدید از این مکان آمده بود، گفت: در شبکههای اجتماعی دیدم که هر روز اینجا هستید، برای همین آمدم. بازدیدکننده دیگری اظهار داشت: میخواستم کاری کنم که این کشتار متوقف شود.
ساتو یو، دانشجوی دیگری از همان دانشگاه، نیز با دیدن اخبار جنگ به جمع این معترضان پیوست. او میگوید: با اینکه پیشینه این مسائل با تاریخ ژاپن متفاوت است و درک کامل آن دشوار، اما افراد بیگناه کشته میشوند. آرزو دارم این وضعیت هرچه زودتر پایان یابد.
ربکا معتقد است که تنها راه برای ایجاد تغییر، بیان اعتراض و انجام اقدام عملی است. او میگوید: صدای ما باید بلندتر از بمبها باشد. باید انرژیای در سراسر جهان ایجاد کنیم که آنچه آنجا رخ میدهد، یعنی مرگ و کشتار هزاران نفر، تحتالشعاع قرار نگیرد. حتی بهعنوان یک فرد، حتی با یکصدا، این امکان وجود دارد.