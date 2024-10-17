شریف همچنین خطاب به نمایندگان عضو شانگهای گفت: حضور شما در این نشست نشان‌دهنده تعهد مشترک ما برای تحقق آرمان‌های مردممان است تا بتوانیم امنیت کلی و همکاری‌های متقابل سودمند را برای توسعه پایدار و شکوفایی منطقه سازمان همکاری شانگهای برقرار کنیم.

بیست و سومین نشست رؤسای دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ۱۵ اکتبر در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان آغاز و به مدت دو روز ادامه داشت. در این نشست تقویت روابط و همکاری‌های فرهنگی با محوریت تجارت و اقتصاد مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت و رهبران کشورهای عضو تصمیمات سازمانی مهمی را برای افزایش همکاری و تصویب بودجه سازمان اتخاذ کردند.