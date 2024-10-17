شهباز شریف نخستوزیر پاکستان روز سهشنبه ۱۶ اکتبر امسال طی سخنانی در آغاز بیست و سومین نشست رؤسای دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اسلامآباد گفت که کشورش خواستار برقراری صلح، امنیت و رفاه در افغانستان است.
وی با اشاره به اهمیت استراتژیک افغانستان در منطقه، تأکید کرد که موقعیت جغرافیایی این کشور فرصتهای ارزشمندی را برای کشورهای منطقه و فرامنطقه در زمینه تجارت و ترانزیت فراهم میکند.
وی تصریح کرد: از جامعه جهانی میخواهیم تا کمکهای بشردوستانه فوری را در اختیار مردم افغانستان قرار دهد. طالبان مانع سوءاستفاده گروههای تروریستی از خاک افغانستان شود.
شریف همچنین خطاب به نمایندگان عضو شانگهای گفت: حضور شما در این نشست نشاندهنده تعهد مشترک ما برای تحقق آرمانهای مردممان است تا بتوانیم امنیت کلی و همکاریهای متقابل سودمند را برای توسعه پایدار و شکوفایی منطقه سازمان همکاری شانگهای برقرار کنیم.
بیست و سومین نشست رؤسای دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ۱۵ اکتبر در اسلامآباد پایتخت پاکستان آغاز و به مدت دو روز ادامه داشت. در این نشست تقویت روابط و همکاریهای فرهنگی با محوریت تجارت و اقتصاد مورد بحثوبررسی قرار گرفت و رهبران کشورهای عضو تصمیمات سازمانی مهمی را برای افزایش همکاری و تصویب بودجه سازمان اتخاذ کردند.