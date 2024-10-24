ترکیه
وزیر خارجه ترکیه:‌ با عزم راسخ به مبارزه خود با گروه‌های تروریستی ادامه خواهیم داد
وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به حمله تروریستی به مجتمع شرکت توساش در آنکارا بر ادامه مبارزه قاطعانه آنکارا با عناصر تروریستی در داخل و خارج از کشور تأکید کرد.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به حمله تروریستی به مجتمع شرکت صنایع هوافضا و دفاعی کشور (توساش) در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: با عزم و اراده به مبارزه با تمامی عناصر تروریستی و حامیان آنها در داخل و خارج از کشور ادامه خواهیم داد.

فیدان تصریح کرده است: در آینده نیز به تقویت و توانایی‌های دفاعی ملی کشورمان ادامه خواهیم داد و هرگز اجازه نخواهیم داد کانون‌های شرور و حامیان آن که ترکیه را هدف گرفته‌اند به اهداف شوم خود برسند.

وی همچنین برای شهدای این حمله تروریستی طلب رحمت و مغفرت و برای مجروحان نیز آرزوی شفای عاجل کرده است.

در حمله تروریستی ۲۳ اکتبر به مجتمع شرکت صنایع هوافضا و دفاعی ترکیه در منطقه قهرمان‌کازان آنکارا، ۵ شهروند کشور شهید و ۲۲ تن دیگر مجروح شدند.

