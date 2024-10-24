هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به حمله تروریستی به مجتمع شرکت صنایع هوافضا و دفاعی کشور (توساش) در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: با عزم و اراده به مبارزه با تمامی عناصر تروریستی و حامیان آنها در داخل و خارج از کشور ادامه خواهیم داد.

فیدان تصریح کرده است: در آینده نیز به تقویت و توانایی‌های دفاعی ملی کشورمان ادامه خواهیم داد و هرگز اجازه نخواهیم داد کانون‌های شرور و حامیان آن که ترکیه را هدف گرفته‌اند به اهداف شوم خود برسند.