موت آگده، نخستوزیر گرینلند در واکنش به پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر الحاق گرینلند به ایالات متحده، با تاکید بر حق تعیین سرنوشت این جزیره اعلام کرد که گرینلند نه تمایلی به پیوستن به آمریکا دارد و نه میخواهد وابستگی خود به دانمارک را ادامه دهد.
وی در جریان کنفرانس مطبوعاتی ضمن اشاره به این موضوع که گرینلند در وضعیت دشواری قرار دارد، اظهار داشت: ما گرینلندی هستیم، نمیخواهیم آمریکایی باشیم. آینده گرینلند توسط مردمش تعیین میشود.
دونالد ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیف خود در روز دوشنبه ۲۰ ژانویه به گرینلند اشاره نکرد، اما خبرنگاران بعد از مراسم تحلیف در دفتر کاخ سفید از او درباره این جزیره سؤال کردند. ترامپ در پاسخ به آنها اظهار داشت: گرینلند جای فوقالعادهای است. ما برای امنیت بینالمللی به این جزیره نیاز داریم.
وی همچنین در ادامه اضافه کرد باتوجه به اینکه نگهداری این جزیزه برای دانمارک هزینه زیادی دارد، مطمئن است دانمارک در موضوع گرینلند با آنها همکاری خواهد کرد.
لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک نیز روز سهشنبه ۲۱ ژانویه اعلام کرد که هیچ کشوری نباید بتواند به سادگی مالکیت کشور دیگری را به خود اختصاص دهد. او تصریح کرد که نمیتوانیم جهانی داشته باشیم که در آن کشورها، صرف نظر از نامشان، به سادگی هر چیزی را که میخواهند تصاحب کنند.
مت فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، روز دوشنبه در پستی اینستاگرامی گفت که اروپا باید با واقعیت جدیدی روبهرو شود. او ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند، بر اهمیت حفظ اتحاد دانمارک با ایالات متحده تأکید کرد و آن را مهمترین اتحاد دانمارک از زمان جنگ جهانی دوم دانست.