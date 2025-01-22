موت آگده، نخست‌وزیر گرینلند در واکنش به پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر الحاق گرینلند به ایالات متحده، با تاکید بر حق تعیین سرنوشت این جزیره اعلام کرد که گرینلند نه تمایلی به پیوستن به آمریکا دارد و نه می‌خواهد وابستگی خود به دانمارک را ادامه دهد.

وی در جریان کنفرانس مطبوعاتی ضمن اشاره به این موضوع که گرینلند در وضعیت دشواری قرار دارد، اظهار داشت: ما گرینلندی هستیم، نمی‌خواهیم آمریکایی باشیم. آینده گرینلند توسط مردمش تعیین می‌شود.

دونالد ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیف خود در روز دوشنبه ۲۰ ژانویه به گرینلند اشاره نکرد، اما خبرنگاران بعد از مراسم تحلیف در دفتر کاخ سفید از او درباره این جزیره سؤال کردند. ترامپ در پاسخ به آنها اظهار داشت: گرینلند جای فوق‌العاده‌ای است. ما برای امنیت بین‌المللی به این جزیره نیاز داریم.