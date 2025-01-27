وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای، حمله به بیمارستان سعودی در الفاشر واقع در منطقه دارفور سودان که در پی آن ٧٠ نفر ازجمله بیماران در حال دریافت مراقبتهای بحرانی جان خود را ازدستدادند را بهشدت محکوم کرد.
این حمله که توسط گروه شبهنظامی نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) انجام شد، یکی از بزرگترین بیمارستانهای منطقه را هدف قرار داد. این بیمارستان بهعنوان یکی از مراکز کلیدی پزشکی در دارفور، خدمات بهداشتی به آسیبدیدگان جنگ و درگیریهای جاری در منطقه ارائه میداد.
وزارت امور خارجه ترکیه ضمن ابراز تسلیت به خانوادههای قربانیان و مردم سودان، برای مجروحان این حمله آرزوی بهبودی سریع کرد. در این بیانیه تاکید شده است که حملات به زیرساختهای غیرنظامی، بهویژه بیمارستانها، نقض آشکار قوانین بینالمللی است و ترکیه خواستار توقف فوری چنین اقداماتی و رعایت حقوق بشر شد.
درگیریها میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع که از آوریل ٢٠٢٣ آغاز شده، تاکنون بیش از ٢٠ هزار کشته و ١۴ میلیون آواره بر جای گذاشته است، طبق گزارش سازمان ملل و مقامات محلی. همچنین یک مطالعه از دانشگاههای ایالات متحده شمار تلفات را حدود ١٣٠ هزار نفر برآورد کرده است.
سازمانهای بینالمللی در مورد بدتر شدن بحران انسانی هشدار دادهاند، بهویژه اینکه میلیونها نفر در نتیجه کمبود غذا و درگیریهای گسترش یافته در سودان، با خطر گرسنگی و مرگ مواجه هستند.