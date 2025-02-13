ترکیه
3 دقیقه خواندن
احمد ییلدیز: پایان دادن به حضور گروه‌های تروریستی، لازمه ثبات در سوریه است
نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات خاورمیانه، تأکید کرد که گروه‌های تروریستی داعش و پ.ک.ک/ی.پ.گ/س.د.گ در آینده سوریه هیچ جایگاهی نخواهند داشت.
احمد ییلدیز: پایان دادن به حضور گروه‌های تروریستی، لازمه ثبات در سوریه است
احمد ییلدیز، نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل / عکس: AA
13 فوریه 2025

احمد ییلدیز، نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این سازمان که با محوریت تحولات خاورمیانه برگزار شد، با اشاره به اهمیت مبارزه با این گروه‌ها، پایان دادن به حضور آن‌ها را پیش‌شرطی اساسی برای ایجاد یک سوریه حامی صلح‌، مستقل و متحد از نظر سیاسی دانست و اظهار داشت:  در آینده سوریه جایی برای داعش پ.ک.ک/ی.پ.گ/س.د.گ وجود ندارد. پایان دادن به حضور این گروه‌های تروریستی، لازمه ایجاد یک سوریه حامی صلح، مستقل و سیاسی یکپارچه است.

ییلدیز ضمن قدردانی از رویکرد دولت انتقالی سوریه در مبارزه با تروریسم، تأکید کرد که ی.پ.گ و س.د.گ را نمی‌توان به عنوان ساختاری مستقل از پ.ک.ک در نظر گرفت و این گروه‌ها نماینده مشروع کردها نیستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه منابع طبیعی سوریه نباید در اختیار این گروه‌ها باشد، افزود:  باید به بهره‌برداری این گروه‌های تروریستی از منابع گاز و نفت سوریه پایان داده شود. این منابع باید به مردم سوریه بازگردانده شده و در روند بازسازی کشور مورد استفاده قرار گیرند.

نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل خاطرنشان کرد که این گروه‌های تروریستی برای توجیه حضور خود، از اردوگاه‌ها و زندان‌های داعش به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کنند و تأکید کرد:  عناصر غیرسوری این گروه‌های تروریستی باید خاک سوریه را ترک کنند و نیروهای پ.ک.ک/ی.پ.گ نیز باید به‌طور کامل سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

احمد ییلدیز در ادامه سخنان خود حملات اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت سوریه و عاملی برای تضعیف تلاش‌های بین‌المللی جهت برقراری ثبات در این کشور دانست.

مطالب پیشنهادی

وی تصریح کرد:  پیشروی اسرائیل در خاک سوریه را محکوم می‌کنیم و این شورای امنیت را به اقدام فوری و قاطع برای پایان دادن به حضور اسرائیل در سوریه فرا می‌خوانیم.

ییلدیز با اشاره به اینکه فرصتی تاریخی برای بهبود شرایط زندگی مردم سوریه و بازگشت داوطلبانه آوارگان فراهم شده است، تأکید کرد که نباید این فرصت از دست برود.

وی در این ‌باره گفت:  نباید فرصت ایجاد یک سوریه باثبات که بتواند به مردم خود خدمت کند، از دست بدهیم.

نماینده ترکیه همچنین از حمایت‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در این زمینه ابراز خرسندی کرد اما این کمک‌ها را ناکافی دانست.

او با اشاره به اینکه ترکیه تاکنون میلیون‌ها آواره سوری را پذیرا بوده است، بر تعهد ترکیه برای کمک به ایجاد یک سوریه باثبات، یکپارچه و امن تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که در روند انتقالی سوریه، ساختارهای دولتی جدید با حمایت گسترده مردمی و شفافیت کامل شکل بگیرند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us