احمد ییلدیز، نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این سازمان که با محوریت تحولات خاورمیانه برگزار شد، با اشاره به اهمیت مبارزه با این گروه‌ها، پایان دادن به حضور آن‌ها را پیش‌شرطی اساسی برای ایجاد یک سوریه حامی صلح‌، مستقل و متحد از نظر سیاسی دانست و اظهار داشت: در آینده سوریه جایی برای داعش پ.ک.ک/ی.پ.گ/س.د.گ وجود ندارد. پایان دادن به حضور این گروه‌های تروریستی، لازمه ایجاد یک سوریه حامی صلح، مستقل و سیاسی یکپارچه است.

ییلدیز ضمن قدردانی از رویکرد دولت انتقالی سوریه در مبارزه با تروریسم، تأکید کرد که ی.پ.گ و س.د.گ را نمی‌توان به عنوان ساختاری مستقل از پ.ک.ک در نظر گرفت و این گروه‌ها نماینده مشروع کردها نیستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه منابع طبیعی سوریه نباید در اختیار این گروه‌ها باشد، افزود: باید به بهره‌برداری این گروه‌های تروریستی از منابع گاز و نفت سوریه پایان داده شود. این منابع باید به مردم سوریه بازگردانده شده و در روند بازسازی کشور مورد استفاده قرار گیرند.

نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل خاطرنشان کرد که این گروه‌های تروریستی برای توجیه حضور خود، از اردوگاه‌ها و زندان‌های داعش به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کنند و تأکید کرد: عناصر غیرسوری این گروه‌های تروریستی باید خاک سوریه را ترک کنند و نیروهای پ.ک.ک/ی.پ.گ نیز باید به‌طور کامل سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

احمد ییلدیز در ادامه سخنان خود حملات اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت سوریه و عاملی برای تضعیف تلاش‌های بین‌المللی جهت برقراری ثبات در این کشور دانست.