سیاست
3 دقیقه خواندن
نقض مکرر‌ آتش‌بس غزه توسط اسرائیل و پیامدهای آن
نقض آتش‌بس توسط اسرائیل باعث تعلیق تبادل اسرا از سوی حماس شد و تخلفات اسرائیل در غزه برجسته گردید. در نتیجه نقض آتش‌بس از ۱۹ ژانویه، ۲۵ فلسطینی کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.
نقض مکرر‌ آتش‌بس غزه توسط اسرائیل و پیامدهای آن
کریدور نتساریم در غزه / عکس: AA
11 فوریه 2025

نقض توافق آتش‌بس توسط اسرائیل موجب شد تا حماس مرحله دوم تبادل اسرا را به حالت تعلیق درآورد. این اتفاق فرصتی شد تا توجه‌ها به تخلفات اسرائیل در غزه جلب شود.

از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در ۱۹ ژانویه، نیروهای اسرائیلی طی این مدت کوتاه ۲۵ نفر را کشته و ۵۶۴ فلسطینی را زخمی کرده‌اند.

ارتش اسرائیل با تاخیر از کریدور نتساریم که شمال و جنوب غزه را از هم جدا می‌کند، عقب‌نشینی کرد و مانع ورود کمک‌های اضطراری پیش‌بینی‌شده در توافق، از‌جمله دارو، غذا، آب، لباس و چادر شد.

اسماعیل ثوابته، مدیر دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولوی ترکیه اظهار داشت که با وجود اینکه ورود ۶۰ هزار کانتینر مسکونی و ۲۰۰ هزار چادر به غزه در نظر گرفته شده بود، تاکنون پیشرفت قابل‌توجهی در این زمینه حاصل نشده است. تاخیر اسرائیل در تحویل این اقلام باعث شده است که ده‌ها هزار فلسطینی بی‌سرپناه بمانند.

طبق داده‌های دولت فلسطین در تاریخ ۷ فوریه،در چارچوب توافق آتش‌بس، تاکنون باید ۱۲ هزار کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه وارد می‌شد، اما تا کنون تنها ۸۵۰۰ کامیون وارد شده است.

نیروهای اسرائیلی با نقض حقوق بشردوستانه در حوزه سلامت، ورود تجهیزات پزشکی، دارو، سوخت و بیمارستان‌های صحرایی به منطقه را به تاخیر انداختند و همچنین مانع تخلیه و انتقال مجروحان و بیماران شدند.

به دلیل این تاخیرها، ۱۰۰ کودک بیمار در غزه جان خود را از دست داده‌اند و ۴۰ درصد از بیماران کلیوی به دلیل عدم دسترسی به خدمات دیالیز، جان باختند.

به دلیل مخالفت اسرائیل با ورود ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات به غزه، هزاران جسد فلسطینی همچنان زیر آوار باقی مانده و امکان خارج‌کردن آن‌ها وجود ندارد.

مطالب پیشنهادی

حماس نیز طی بیانیه‌ای بر نقض چهار ماده از توافق آتش‌بس توسط اسرائیل تأکید کرد و نوشت: با وجود نقض توافقات توسط اسرائیل اعم از:

۱. بازگشت فلسطینیان آواره به شمال غزه به تأخیر افتاده است.

۲. حملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی علیه غیرنظامیان.

۳. اجازه ورد تجهیزات اسکان به غزه داده نشده است.

۴. ورود تجهیزات پزشکی و داروها به غزه با تأخیر انجام شده است.

حماس تمامی مفاد توافق آتش‌بس را به‌طور کامل اجرا کرده است.

سخنگوی شاخه نظامی حماس، گردان‌های عزالدین القسام، ابو عبیده، اعلام کرده بود که مبادله اسرا که قرار بود در ۱۵ فوریه انجام شود، به دلیل عدم رعایت تعهدات اسرائیل در توافق آتش‌بس، به حالت تعلیق درآمده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درست پیش از آغاز آتش‌بس، در نشست کابینه امنیتی اعلام کرده بود که این آتش‌بس موقتی است و مدعی شد که در صورت نقض آن، از آمریکا تضمین گرفته‌ که می‌توانند حملات به غزه را در مرحله دوم از سر بگیرند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us