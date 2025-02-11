نقض توافق آتشبس توسط اسرائیل موجب شد تا حماس مرحله دوم تبادل اسرا را به حالت تعلیق درآورد. این اتفاق فرصتی شد تا توجهها به تخلفات اسرائیل در غزه جلب شود.
از زمان اجرایی شدن توافق آتشبس و تبادل اسرا در ۱۹ ژانویه، نیروهای اسرائیلی طی این مدت کوتاه ۲۵ نفر را کشته و ۵۶۴ فلسطینی را زخمی کردهاند.
ارتش اسرائیل با تاخیر از کریدور نتساریم که شمال و جنوب غزه را از هم جدا میکند، عقبنشینی کرد و مانع ورود کمکهای اضطراری پیشبینیشده در توافق، ازجمله دارو، غذا، آب، لباس و چادر شد.
اسماعیل ثوابته، مدیر دفتر رسانهای دولت فلسطین، در گفتوگو با خبرگزاری آنادولوی ترکیه اظهار داشت که با وجود اینکه ورود ۶۰ هزار کانتینر مسکونی و ۲۰۰ هزار چادر به غزه در نظر گرفته شده بود، تاکنون پیشرفت قابلتوجهی در این زمینه حاصل نشده است. تاخیر اسرائیل در تحویل این اقلام باعث شده است که دهها هزار فلسطینی بیسرپناه بمانند.
طبق دادههای دولت فلسطین در تاریخ ۷ فوریه،در چارچوب توافق آتشبس، تاکنون باید ۱۲ هزار کامیون حامل کمکهای بشردوستانه به غزه وارد میشد، اما تا کنون تنها ۸۵۰۰ کامیون وارد شده است.
نیروهای اسرائیلی با نقض حقوق بشردوستانه در حوزه سلامت، ورود تجهیزات پزشکی، دارو، سوخت و بیمارستانهای صحرایی به منطقه را به تاخیر انداختند و همچنین مانع تخلیه و انتقال مجروحان و بیماران شدند.
به دلیل این تاخیرها، ۱۰۰ کودک بیمار در غزه جان خود را از دست دادهاند و ۴۰ درصد از بیماران کلیوی به دلیل عدم دسترسی به خدمات دیالیز، جان باختند.
به دلیل مخالفت اسرائیل با ورود ماشینآلات سنگین و تجهیزات به غزه، هزاران جسد فلسطینی همچنان زیر آوار باقی مانده و امکان خارجکردن آنها وجود ندارد.
حماس نیز طی بیانیهای بر نقض چهار ماده از توافق آتشبس توسط اسرائیل تأکید کرد و نوشت: با وجود نقض توافقات توسط اسرائیل اعم از:
۱. بازگشت فلسطینیان آواره به شمال غزه به تأخیر افتاده است.
۲. حملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی علیه غیرنظامیان.
۳. اجازه ورد تجهیزات اسکان به غزه داده نشده است.
۴. ورود تجهیزات پزشکی و داروها به غزه با تأخیر انجام شده است.
حماس تمامی مفاد توافق آتشبس را بهطور کامل اجرا کرده است.
سخنگوی شاخه نظامی حماس، گردانهای عزالدین القسام، ابو عبیده، اعلام کرده بود که مبادله اسرا که قرار بود در ۱۵ فوریه انجام شود، به دلیل عدم رعایت تعهدات اسرائیل در توافق آتشبس، به حالت تعلیق درآمده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درست پیش از آغاز آتشبس، در نشست کابینه امنیتی اعلام کرده بود که این آتشبس موقتی است و مدعی شد که در صورت نقض آن، از آمریکا تضمین گرفته که میتوانند حملات به غزه را در مرحله دوم از سر بگیرند.