هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آنکارا، اظهار داشت که ترکیه انتظار دارد دولت جدید ایالات متحده به مشکلات برجایمانده از دولت قبلی، از جمله تحریمهای قانون کاتسا، رسیدگی کند.
وی تأکید کرد: ما انتظار داریم دولت جدید مشکلات را حل کرده و پتانسیل همکاری کامل بین دو کشور را به کار گیرد.
فیدان با اشاره به روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا که فراتر از سیاستهای حزبی است، تصریح کرد که انتظارات ترکیه مستقل از ایدئولوژیهای سیاسی واشنگتن است. او همچنین بر لزوم تقویت روابط اقتصادی، امنیتی و همکاری در مسائل منطقهای تأکید کرد.
او گفت: گاهی سیاست داخلی آمریکا برخی جنبههای روابط ترکیه و آمریکا را گروگان گرفته است. ما بر این چالشها غلبه خواهیم کرد و به مسیر خود ادامه میدهیم.
فیدان در ادامه سخنان خود عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را یک هدف استراتژیک دانست و از اتحادیه خواست تا با اتخاذ رویکردی بیطرفانه و شایسته محور، روابط دو طرف را به سطحی جدید ارتقا دهد.
وی گفت: برخی کشورهای اتحادیه اروپا از مسئله عضویت ترکیه برای منافع داخلی خود استفاده کردهاند که به ضرر هر دو طرف تمام شده است.
او بر لزوم ازسرگیری گفتوگوهای اقتصادی سطح بالا و لغو محدودیتها علیه ترکیه تأکید کرد و خواستار آغاز مذاکرات برای بهروزرسانی اتحادیه گمرکی و پیشرفت در گفتوگوهای مربوط به آزادسازی ویزا شد.
وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص مسائل منطقهای بر لزوم همکاریهای بینالمللی تأکید کرد و گفت که دیپلماسی تنها راهحل برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین است.
فیدان با اشاره به وضعیت غزه، از جامعه جهانی خواست تا کمکهای بشردوستانه و بازسازی این منطقه ویرانشده را در اولویت قرار دهند و اسرائیل را به پایبندی کامل به آتشبس فراخواند.
وزیر امور خارجه ترکیه، در خصوص سوریه بر لزوم ادامه تلاشهای مشترک برای بازگرداندن امنیت و ثبات به این کشور تأکید کرد و گفت: مبارزه با تروریسم، از جمله گروههای تروریستی پ.ک.ک و داعش، اکنون وظیفه اداره جدید سوریه است. ما آماده همکاری در این زمینه هستیم.
او همچنین از شرکای بینالمللی خواست تا روابط خود با شاخههای گروه تروریستی پ.ک.ک در سوریه را پایان دهند و بر آمادگی ترکیه برای حمایت از مدیریت اردوگاههای شمال شرقی سوریه تأکید کرد.