هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آنکارا، اظهار داشت که ترکیه انتظار دارد دولت جدید ایالات متحده به مشکلات برجای‌مانده از دولت قبلی، از جمله تحریم‌های قانون کاتسا، رسیدگی کند.

وی تأکید کرد: ما انتظار داریم دولت جدید مشکلات را حل کرده و پتانسیل همکاری کامل بین دو کشور را به کار گیرد.

فیدان با اشاره به روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا که فراتر از سیاست‌های حزبی است، تصریح کرد که انتظارات ترکیه مستقل از ایدئولوژی‌های سیاسی واشنگتن است. او همچنین بر لزوم تقویت روابط اقتصادی، امنیتی و همکاری در مسائل منطقه‌ای تأکید کرد.

او گفت: گاهی سیاست داخلی آمریکا برخی جنبه‌های روابط ترکیه و آمریکا را گروگان گرفته است. ما بر این چالش‌ها غلبه خواهیم کرد و به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

فیدان در ادامه سخنان خود عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را یک هدف استراتژیک دانست و از اتحادیه خواست تا با اتخاذ رویکردی بی‌طرفانه و شایسته محور، روابط دو طرف را به سطحی جدید ارتقا دهد.

وی گفت: برخی کشورهای اتحادیه اروپا از مسئله عضویت ترکیه برای منافع داخلی خود استفاده کرده‌اند که به ضرر هر دو طرف تمام شده است.