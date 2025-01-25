ترکیه
3 دقیقه خواندن
هاکان فیدان: انتظار داریم دولت جدید آمریکا به مشکلات برجای‌مانده از دولت قبلی رسیدگی کند
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، با انتقاد از سیاست‌های دولت قبلی آمریکا، خواستار رسیدگی دولت جدید به مسائل برجای‌مانده و رفع تحریم‌ها شد. او همچنین بر تقویت همکاری‌های استراتژیک با آمریکا و اتحادیه اروپا تأکید کرد و خواستار تغییر رویکردها برای پیشبرد اهداف مشترک در منطقه و جهان شد.
هاکان فیدان: انتظار داریم دولت جدید آمریکا به مشکلات برجای‌مانده از دولت قبلی رسیدگی کند
وزیرامور خارجه ترکیه هاکان فیدان در کنفرانس خبری / عکس: AA
25 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آنکارا، اظهار داشت که ترکیه انتظار دارد دولت جدید ایالات متحده به مشکلات برجای‌مانده از دولت قبلی، از جمله تحریم‌های قانون کاتسا، رسیدگی کند.

وی تأکید کرد: ما انتظار داریم دولت جدید مشکلات را حل کرده و پتانسیل همکاری کامل بین دو کشور را به کار گیرد.

فیدان با اشاره به روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا که فراتر از سیاست‌های حزبی است، تصریح کرد که انتظارات ترکیه مستقل از ایدئولوژی‌های سیاسی واشنگتن است. او همچنین بر لزوم تقویت روابط اقتصادی، امنیتی و همکاری در مسائل منطقه‌ای تأکید کرد.

او گفت: گاهی سیاست داخلی آمریکا برخی جنبه‌های روابط ترکیه و آمریکا را گروگان گرفته است. ما بر این چالش‌ها غلبه خواهیم کرد و به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

فیدان در ادامه سخنان خود عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را یک هدف استراتژیک دانست و از اتحادیه خواست تا با اتخاذ رویکردی بی‌طرفانه و شایسته محور، روابط دو طرف را به سطحی جدید ارتقا دهد.

وی گفت: برخی کشورهای اتحادیه اروپا از مسئله عضویت ترکیه برای منافع داخلی خود استفاده کرده‌اند که به ضرر هر دو طرف تمام شده است.

مطالب پیشنهادی

او بر لزوم ازسرگیری گفت‌وگوهای اقتصادی سطح بالا و لغو محدودیت‌ها علیه ترکیه تأکید کرد و خواستار آغاز مذاکرات برای به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی و پیشرفت در گفت‌وگوهای مربوط به آزادسازی ویزا شد.

وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص مسائل منطقه‌ای بر لزوم همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت که دیپلماسی تنها راه‌حل برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین است.

فیدان با اشاره به وضعیت غزه، از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشردوستانه و بازسازی این منطقه ویران‌شده را در اولویت قرار دهند و اسرائیل را به پایبندی کامل به آتش‌بس فراخواند.

وزیر امور خارجه ترکیه، در خصوص سوریه بر لزوم ادامه تلاش‌های مشترک برای بازگرداندن امنیت و ثبات به این کشور تأکید کرد و گفت: مبارزه با تروریسم، از جمله گروه‌های تروریستی پ.ک.ک و داعش، اکنون وظیفه اداره جدید سوریه است. ما آماده همکاری در این زمینه هستیم.

او همچنین از شرکای بین‌المللی خواست تا روابط خود با شاخه‌های گروه تروریستی پ.ک.ک در سوریه را پایان دهند و بر آمادگی ترکیه برای حمایت از مدیریت اردوگاه‌های شمال شرقی سوریه تأکید کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us