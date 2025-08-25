ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در بندر بنغازی با ژنرال ارتشبد صدام حفتر، معاون فرمانده ارتش ملی و فرمانده نیروهای زمینی لیبی دیدار کرد. این دیدار یک روز پس از پهلوگیری ناو نیروی دریایی ترکیه، تی‌سی‌جی کینالی‌آدا، در بندر بنغازی صورت گرفت.

وزارت دفاع ملی ترکیه روز دوشنبه ۲۵ آگوست اعلام کرد هیئت‌های نظامی ترکیه و لیبی در چارچوب این سفر نشستی برگزار کردند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه، هیئتی به سرپرستی ژنرال ایلکای آلتین‌داغ، مدیر کل دفاع و امنیت ترکیه با ژنرال ارتشبد صدام حفتر، معاون فرمانده ارتش ملی و فرمانده نیروهای زمینی لیبی، دیدار کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه خبر مربوط به این دیدار را در شبکه اجتماعی «نکست‌سوسیال» منتشر کرده است.

در جریان مذاکرات، همکاری‌های مشترک احتمالی با هدف «یک لیبی، یک ارتش» بررسی شد. گوون بگچ، سفیر ترکیه در لیبی و سرکان کیرامانلی‌اوغلو، سرکنسول ترکیه در بنغازی، نیز در نشست حضور داشتند.