ترکیه
دیدار هیئت‌های نظامی ترکیه و لیبی در بندر بنغازی
رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در بندر بنغازی با صدام حفتر دیدار کرد؛ دیداری که در ادامه تلاش‌ها برای همکاری نظامی میان دو کشور و در راستای هدف «یک لیبی، یک ارتش» انجام شد.
بازدید ناو نیروی دریایی ترکیه، تی‌سی‌جی کینالی‌آدا، از طرابلس پایتخت لیبی / عکس: AA
25 اوت 2025

ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در بندر بنغازی با ژنرال ارتشبد صدام حفتر، معاون فرمانده ارتش ملی و فرمانده نیروهای زمینی لیبی دیدار کرد. این دیدار یک روز پس از پهلوگیری ناو نیروی دریایی ترکیه، تی‌سی‌جی کینالی‌آدا، در بندر بنغازی صورت گرفت.

وزارت دفاع ملی ترکیه روز دوشنبه ۲۵ آگوست اعلام کرد هیئت‌های نظامی ترکیه و لیبی در چارچوب این سفر نشستی برگزار کردند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه، هیئتی به سرپرستی ژنرال ایلکای آلتین‌داغ، مدیر کل دفاع و امنیت ترکیه با ژنرال ارتشبد صدام حفتر، معاون فرمانده ارتش ملی و فرمانده نیروهای زمینی لیبی، دیدار کرد.  وزارت دفاع ملی ترکیه خبر مربوط به این دیدار را در شبکه اجتماعی «نکست‌سوسیال» منتشر کرده است.

در جریان مذاکرات، همکاری‌های مشترک احتمالی با هدف «یک لیبی، یک ارتش» بررسی شد. گوون بگچ، سفیر ترکیه در لیبی و سرکان کیرامانلی‌اوغلو، سرکنسول ترکیه در بنغازی، نیز در نشست حضور داشتند.

همچنین صدام حفتر از ناو تی‌سی‌جی کینالی‌آدا بازدید کرد.

هیئت سازمان ملل در لیبی طی سال‌های اخیر تلاش کرده است ارتش این کشور را از طریق کمیسیون نظامی مشترک ۵+۵، متشکل از پنج افسر از غرب و پنج افسر از نیروهای حفتر در شرق، یکپارچه کند.

سازمان ملل همچنین گفت‌وگوهایی جداگانه را برای برگزاری انتخابات به‌منظور پایان دادن به بن‌بست سیاسی میان دو اداره رقیب هدایت می‌کند؛ یکی از منصوب مجلس نمایندگان به ریاست اسامه حماد در بنغازی که شرق و بخش زیادی از جنوب را در اختیار دارد و دولت دبیبه در طرابلس که کنترل غرب را در دست دارد.

لیبیایی‌ها امیدوارند این انتخابات که سال‌هاست به تعویق افتاده، پایانی بر اختلافات سیاسی و درگیری‌های طولانی باشد و پرونده دوره گذار که از سرنگونی معمر قذافی در ۲۰۱۱ آغاز شد را برای همیشه ببندد.

