در قرن نوزدهم، مقامات استعماری هلندی مجسمه‌ای باستانی از خدای هندو، گانشا، را غارت کرده و به هلند منتقل کردند. این مجسمه سنگی اکنون در موزه ملی اندونزی در جاکارتا به نمایش گذاشته شده است.

اندونزی همچنین در حال بازگرداندن صدها اثر تاریخی مشابه است که از اواخر قرن هفدهم تا استقلال در سال ۱۹۴۵ غارت شده بودند.

دوی آریستیا نورهیدیایانتی، بانکدار جوان، این اقدام را ارزشمند دانسته و ابراز امیدواری کرد که بازگرداندن این آثار آگاهی عمومی از میراث فرهنگی کشور را افزایش دهد.

جنبش جهانی بازگرداندن گنجینه‌ها