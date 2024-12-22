در قرن نوزدهم، مقامات استعماری هلندی مجسمهای باستانی از خدای هندو، گانشا، را غارت کرده و به هلند منتقل کردند. این مجسمه سنگی اکنون در موزه ملی اندونزی در جاکارتا به نمایش گذاشته شده است.
اندونزی همچنین در حال بازگرداندن صدها اثر تاریخی مشابه است که از اواخر قرن هفدهم تا استقلال در سال ۱۹۴۵ غارت شده بودند.
دوی آریستیا نورهیدیایانتی، بانکدار جوان، این اقدام را ارزشمند دانسته و ابراز امیدواری کرد که بازگرداندن این آثار آگاهی عمومی از میراث فرهنگی کشور را افزایش دهد.
جنبش جهانی بازگرداندن گنجینهها
جنبش بازگرداندن گنجینههای غارتشده بخشی از تلاش جهانی برای بازپسگیری آثار فرهنگی به سرقت رفته از کشورهای در حال توسعه است، اقدامی که ممکن است سالها به طول بینجامد.
تا دسامبر امسال، ۸۲۸ اثر فرهنگی شامل سکهها، جواهرات، منسوجات و سلاحها از هلند به اندونزی بازگردانده شده است. این اشیا نمایانگر فرهنگ، سنت و هنرهای دستی متنوع این کشور هستند.
دولت هلند با استناد به توصیههای یک کمیته مشورتی در سال ۲۰۲۰، بازگرداندن آثار فرهنگی غارتشده در دوران بیش از سه قرن استعمار را آغاز کرده است. یکی از وزرای کابینه اعلام کرده است که این آثار نباید هیچگاه تصاحب میشدند.