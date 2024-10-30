منطقه‌
اولین محموله انار افغانستان به قزاقستان صادر شد
طالبان از صادرات اولین محموله انار افغانستان به قراقستان خبر داد.
یک مرد افغان در خیابانی در کابل افغانستان انار می‌فروشد / عکس: Reuters
30 اکتبر 2024

وزارت صنعت و تجارت اداره طالبان ۲۹ اکتبر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین محموله انار افغانستان به جمهوری قزاقستان صادر شده است.

در این اطلاعیه آمده است: کامیون حامل ۲۳ تُن انار استان قندهار از بندر تورغندی راهی شهر آلماتی جمهوری قزاقستان شده است.

این وزارت‌خانه همچنین ضمن استقبال از صادرات نخستین محموله انار افغانستان به قزاقستان، بر فراهم‌سازی زمینه صادرات محصولات و تولیدات افغانستان به سایر کشورها تأکید کرده است.

گفتنی است، صادرات انار افغانستان به قزاقستان پس از سفر هیئت طالبان به قزاقستان و امضای تفاهم‌نامه‌ها میان بخش خصوصی دو کشور برای نخستین بار انجام شده است.

