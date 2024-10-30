این وزارت‌خانه همچنین ضمن استقبال از صادرات نخستین محموله انار افغانستان به قزاقستان، بر فراهم‌سازی زمینه صادرات محصولات و تولیدات افغانستان به سایر کشورها تأکید کرده است.

گفتنی است، صادرات انار افغانستان به قزاقستان پس از سفر هیئت طالبان به قزاقستان و امضای تفاهم‌نامه‌ها میان بخش خصوصی دو کشور برای نخستین بار انجام شده است.