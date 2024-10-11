به گزارش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، یک برج دیده‌بانی در مقر اصلی این نیروها در ناقوره هدف مستقیم قرار گرفته و بر اثر این حمله، صلحبانان زیر آوار سقوط کردند. این سازمان اعلام کرد که خوشبختانه آسیب‌های وارد شده جدی نیست، اما دو نفر از صلحبانان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

با فاصله اندکی پس از این حادثه رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که نیروهای اسرائیلی دوباره به این مقر حمله کرده و با شلیک از مسلسل به‌سوی مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در روستای مرزی لبونه، این مکان را هدف قرار داده‌اند.

در اوایل این هفته، ارتش اسرائیل تهاجم زمینی خود به جنوب لبنان را به سمت غرب گسترش داد و از ساکنان مناطق ناقوره و ده‌ها شهر و روستای دیگر خواست تا این مناطق را تخلیه کنند. دفتر مرکزی سازمان ملل در ناقوره در جنوب غربی لبنان واقع شده است.

آندره‌آ تننتی، سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، تأکید کرد که هدف قراردادن صلحبانان سازمان ملل نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی است. او افزود: ما عمیقاً نگران فعالیت‌های ارتش اسرائیل در منطقه‌ای هستیم که نیروهای ما در آن مستقر هستند. ما برای تضمین ثبات و امنیت در اینجا هستیم و باید ثباتی را که اکنون وجود ندارد، به منطقه بازگردانیم.

سازمان ملل همچنین گزارش داده که اسرائیل هنوز به این موضوع پاسخ نداده است و نیروهای اسرائیلی در شبانه‌روز گذشته مکرراً مواضع نیروهای این سازمان را در لبنان هدف قرار داده‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه روز پنجشنبه به این حملات واکنش نشان داده و در بیانیه‌ای رفتارهای اشغالگرانه اسرائیل را محکوم کرد. این بیانیه تأکید کرده است که حمله اسرائیل به نیروهای سازمان ملل پس از کشتار غیرنظامیان در غزه، کرانه باختری و لبنان نشان‌دهنده این است که اسرائیل گمان می‌کند جنایاتش بدون مجازات باقی خواهد ماند. جامعه بین‌المللی باید به وظیفه خود در زمینه تضمین پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی عمل کند. همچنین این بیانیه خاطرنشان کرده که ترکیه به ترویج تمام راهکارهایی که هدف آن صلح در منطقه است، ادامه خواهد داد.

وزیر دفاع ایتالیا نیز این‌گونه حملات را غیرقابل‌تحمل خوانده و تأکید کرد که باید با دقت و قاطعیت از وقوع این حملات جلوگیری شود. ایتالیا همچنین در این رابطه سفیر اسرائیل را احضار کرده است.