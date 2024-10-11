سیاست
4 دقیقه خواندن
محکومیت جهانی حملات اسرائیل به مقر نیروهای سازمان ملل در لبنان
حملات اخیر اسرائیل به مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان با محکومیت‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است. وزارت امور خارجه ترکیه، وزیر دفاع ایتالیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این اقدامات را محکوم کردند و بر ضرورت پاسخگویی اسرائیل تأکید دارند.
محکومیت جهانی حملات اسرائیل به مقر نیروهای سازمان ملل در لبنان
مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مرز لبنان و اسرائیل در شهر مروحین، جنوب لبنان / عکس: Reuters
11 اکتبر 2024

 به گزارش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، یک برج دیده‌بانی در مقر اصلی این نیروها در ناقوره هدف مستقیم قرار گرفته و بر اثر این حمله، صلحبانان زیر آوار سقوط کردند. این سازمان اعلام کرد که خوشبختانه آسیب‌های وارد شده جدی نیست، اما دو نفر از صلحبانان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

با فاصله اندکی پس از این حادثه رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که نیروهای اسرائیلی دوباره به این مقر حمله کرده و با شلیک از مسلسل به‌سوی مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در روستای مرزی لبونه، این مکان را هدف قرار داده‌اند.

در اوایل این هفته، ارتش اسرائیل تهاجم زمینی خود به جنوب لبنان را به سمت غرب گسترش داد و از ساکنان مناطق ناقوره و ده‌ها شهر و روستای دیگر خواست تا این مناطق را تخلیه کنند. دفتر مرکزی سازمان ملل در ناقوره در جنوب غربی لبنان واقع شده است.

آندره‌آ تننتی، سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، تأکید کرد که هدف قراردادن صلحبانان سازمان ملل نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی است. او افزود: ما عمیقاً نگران فعالیت‌های ارتش اسرائیل در منطقه‌ای هستیم که نیروهای ما در آن مستقر هستند. ما برای تضمین ثبات و امنیت در اینجا هستیم و باید ثباتی را که اکنون وجود ندارد، به منطقه بازگردانیم.

سازمان ملل همچنین گزارش داده که اسرائیل هنوز به این موضوع پاسخ نداده است و نیروهای اسرائیلی در شبانه‌روز گذشته مکرراً مواضع نیروهای این سازمان را در لبنان هدف قرار داده‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه روز پنجشنبه به این حملات واکنش نشان داده و در بیانیه‌ای رفتارهای اشغالگرانه اسرائیل را محکوم کرد. این بیانیه تأکید کرده است که حمله اسرائیل به نیروهای سازمان ملل پس از کشتار غیرنظامیان در غزه، کرانه باختری و لبنان نشان‌دهنده این است که اسرائیل گمان می‌کند جنایاتش بدون مجازات باقی خواهد ماند. جامعه بین‌المللی باید به وظیفه خود در زمینه تضمین پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی عمل کند. همچنین این بیانیه خاطرنشان کرده که ترکیه به ترویج تمام راهکارهایی که هدف آن صلح در منطقه است، ادامه خواهد داد.

وزیر دفاع ایتالیا نیز این‌گونه حملات را غیرقابل‌تحمل خوانده و تأکید کرد که باید با دقت و قاطعیت از وقوع این حملات جلوگیری شود. ایتالیا همچنین در این رابطه سفیر اسرائیل را احضار کرده است.

مطالب پیشنهادی

نخست‌وزیر ایرلند نیز بر وظیفه مقدس و پاک کلاه‌آبی‌های سازمان ملل تأکید کرده و اعلام کرد که تمامی نیروهای ایرلندی در سلامت کامل هستند.

جورپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حمله نظامی‌های اسرائیل به مقر سازمان ملل را محکوم کرد و گفت: هر گونه حمله عمدی به نیروهای حافظ صلح نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل است و اسرائیل موظف به رعایت این قوانین است. نیاز به پاسخگویی کامل وجود دارد.

چین، اسپانیا، هلند، فنلاند، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز این حمله را محکوم کردند.

 

 

 

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us