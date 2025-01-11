بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز یکشنبه ۱۲ ژانویه به‌منظور شرکت در نشست با موضوع سوریه به عربستان سعودی خواهد رفت.

در این نشست، علاوه بر ترکیه و سوریه، وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان)، عراق، لبنان، اردن، مصر، بریتانیا و آلمان نیز شرکت خواهند کرد.

همچنین، حضور نمایندگان در سطح معاون وزیر امور خارجه از ایالات متحده و ایتالیا پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و سیاست امنیتی، دبیرکل اتحادیه عرب، دبیرکل شورای همکاری خلیج و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز در این نشست حضور خواهند داشت.