بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز یکشنبه ۱۲ ژانویه بهمنظور شرکت در نشست با موضوع سوریه به عربستان سعودی خواهد رفت.
در این نشست، علاوه بر ترکیه و سوریه، وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان)، عراق، لبنان، اردن، مصر، بریتانیا و آلمان نیز شرکت خواهند کرد.
همچنین، حضور نمایندگان در سطح معاون وزیر امور خارجه از ایالات متحده و ایتالیا پیشبینی شده است. علاوه بر این، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و سیاست امنیتی، دبیرکل اتحادیه عرب، دبیرکل شورای همکاری خلیج و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز در این نشست حضور خواهند داشت.
بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک ترکیه، این نشست عمدتاً بر گامهای بعدی برای تأمین ثبات و امنیت در سوریه متمرکز است. در این راستا، وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، بر اهمیت تعامل و ضرورت ارتباط مستمر با دولت جدید سوریه برای تقویت گامهای دسترسی به ثبات در این کشور تأکید خواهد کرد.
همچنین انتظار میرود، فیدان بر اهمیت اصل تمامیت ارضی و وحدت در سوریه تأکید کرده و راهکارهایی برای مقابله با سازمانهای تروریستی تجزیهطلب که ممکن است از وضعیت کنونی سوریه سوءاستفاده کنند، ارائه دهد.