فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، بر حمایت ترکیه از سوریه در روند بازسازی تأکید کرد.

وی در این پیام با اشاره به ظلم رژیم بعث علیه مردم سوریه، سقوط این رژیم را نتیجه اجتناب‌ناپذیر سرکوب و ستم دانست و بیان کرد: سرانجام، سرنوشت محتوم ظلم رقم خورد. رژیم بعث که یکی از خون‌بارترین و ظالم‌ترین رژیم‌های تاریخ بود، فروپاشید. ساختار ظالمانه‌ای که شکست‌ناپذیر تصور می‌شد، نابود شد و دیوارهای ستم یکی پس از دیگری فروریخت.

وی تأکید کرد که ترکیه همچنان در کنار سوریه خواهد ماند و افزود: امروز وظیفه ما این است که همان‌طور که در مبارزه آزادی‌خواهانه سوریه در کنار آن ایستادیم، اکنون نیز در روند بازسازی و احیای این کشور با همان عزم و اراده در کنار آن بمانیم.

آلتون در ادامه، حمایت ترکیه از مظلومان در سراسر جهان را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت: با همین آگاهی، تحت رهبری رئیس‌جمهورمان، رجب طیب اردوغان، همچنان برای برقراری عدالت و دفاع از حقوق مظلومان در سوریه و سایر نقاط جهان مبارزه خواهیم کرد. ما ایمان داریم و می‌دانیم که دنیایی عادلانه‌تر ممکن است.