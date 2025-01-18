روز شنبه، ۱۸ ژانویه، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرت (IOM) اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ دسامبر تا ۱۰ ژانویه، تیمهای میدانی این سازمان بازگشت حدود ۵۵,۴۶۶ نفر از آوارگان را به نقاط مختلف استان سنار تحت نظارت داشتهاند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرت گزارش داد: پس از گذشت یک ماه از بازپسگیری استان سنار از نیروهای شبهنظامی، بیش از ۵۵,۰۰۰ سودانی آواره داخلی به مناطق مختلف در جنوب شرقی این استان بازگشتهاند.
بااینحال، سازمان ملل متحد میگوید که به علت جنگ داخلی در سودان، بیش از ۱۲ میلیون نفر از محل زندگی خود جابهجا شدهاند.
طبق ارزیابیهایی که ماه گذشته منتشر شد و از سوی سازمان ملل نیز تأیید شده است، سودان با بحران قحطی مواجه است و خطر آن در میان میلیونها نفر از جمله در مناطقی در شمال استان سنار در حال گسترش است.
درگیریهای ارتش سودان با نیروهای شبهنظامی نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده است. در نوامبر سال گذشته، ارتش اعلام کرد که کنترل سینجا، مرکز استان سنار که یک کریدور ارتباطی کلیدی بین مناطق تحت کنترل ارتش در مرکز و شرق سودان است، باز پس گرفته شده است.
طبق گزارش سازمان ملل متحد، نیروهای پشتیبانی سریع از اواخر ژوئن سینجا را تحت کنترل داشتند؛ حمله آنها باعث شد که نزدیک به ۷۲۶,۰۰۰ نفر که اکثراً آوارگان سایر استانها بودند، مجبور به فرار شوند.
پنجشنبه گذشته، ۱۶ ژانویه، وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا، فرمانده ارتش سودان، عبد الفتاح البرهان را تحریم و ارتش را به حمله به مدارس، بازارها و بیمارستانها و همچنین استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح جنگی متهم کرد.
این اقدام یک هفته پس از آن صورت گرفت که واشنگتن فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع، محمد حمدان دقلو، را نیز تحریم و گروه او را به ارتکاب نسلکشی متهم کرده بود.