سیاست
2 دقیقه خواندن
سازمان ملل: بیش از ۵۵ هزار آواره سودانی به خانه‌های خود در استان سنار بازگشتند
سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از ۵۵ هزار آواره سودانی پس از بازپس‌گیری استان سنار از نیروهای شبه‌نظامی، به خانه‌های خود بازگشته‌اند؛ اما جنگ ۲۱ ماهه در این کشور با بیش از ۱۲ میلیون آواره همچنان ادامه دارد و بدترین بحران آوارگی داخلی در جهان را ایجاد کرده است.
سازمان ملل: بیش از ۵۵ هزار آواره سودانی به خانه‌های خود در استان سنار بازگشتند
مردم آواره شهر اومدورمان سودان در صف دریافت آب / عکس: AFP
18 ژانویه 2025

روز شنبه، ۱۸ ژانویه، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرت (IOM) اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ دسامبر تا ۱۰ ژانویه، تیم‌های میدانی این سازمان بازگشت حدود ۵۵,۴۶۶ نفر از آوارگان را به نقاط مختلف استان سنار تحت نظارت داشته‌اند.

 کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرت گزارش داد: پس از گذشت یک ماه از بازپس‌گیری استان سنار از نیروهای شبه‌نظامی، بیش از ۵۵,۰۰۰ سودانی آواره داخلی به مناطق مختلف در جنوب شرقی این استان بازگشته‌اند.

 بااین‌حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که به علت جنگ داخلی در سودان، بیش از ۱۲ میلیون نفر از محل زندگی خود جابه‌جا شده‌اند.

 طبق ارزیابی‌هایی که ماه گذشته منتشر شد و از سوی سازمان ملل نیز تأیید شده است، سودان با بحران قحطی مواجه است و خطر آن در میان میلیون‌ها نفر از جمله در مناطقی در شمال استان سنار در حال گسترش است.

مطالب پیشنهادی

 درگیری‌های ارتش سودان با نیروهای شبه‌نظامی نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده است. در نوامبر سال گذشته، ارتش اعلام کرد که کنترل سینجا، مرکز استان سنار که یک کریدور ارتباطی کلیدی بین مناطق تحت کنترل ارتش در مرکز و شرق سودان است، باز پس گرفته شده است.

 طبق گزارش سازمان ملل متحد، نیروهای پشتیبانی سریع از اواخر ژوئن سینجا را تحت کنترل داشتند؛ حمله آن‌ها باعث شد که نزدیک به ۷۲۶,۰۰۰ نفر که اکثراً آوارگان سایر استان‌ها بودند، مجبور به فرار شوند.

 پنج‌شنبه گذشته، ۱۶ ژانویه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، فرمانده ارتش سودان، عبد الفتاح البرهان را تحریم و ارتش را به حمله به مدارس، بازارها و بیمارستان‌ها و همچنین استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی متهم کرد.

 این اقدام یک هفته پس از آن صورت گرفت که واشنگتن فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع، محمد حمدان دقلو، را نیز تحریم و گروه او را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرده بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us