درگیری‌های ارتش سودان با نیروهای شبه‌نظامی نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده است. در نوامبر سال گذشته، ارتش اعلام کرد که کنترل سینجا، مرکز استان سنار که یک کریدور ارتباطی کلیدی بین مناطق تحت کنترل ارتش در مرکز و شرق سودان است، باز پس گرفته شده است.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، نیروهای پشتیبانی سریع از اواخر ژوئن سینجا را تحت کنترل داشتند؛ حمله آن‌ها باعث شد که نزدیک به ۷۲۶,۰۰۰ نفر که اکثراً آوارگان سایر استان‌ها بودند، مجبور به فرار شوند.

پنج‌شنبه گذشته، ۱۶ ژانویه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، فرمانده ارتش سودان، عبد الفتاح البرهان را تحریم و ارتش را به حمله به مدارس، بازارها و بیمارستان‌ها و همچنین استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی متهم کرد.

این اقدام یک هفته پس از آن صورت گرفت که واشنگتن فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع، محمد حمدان دقلو، را نیز تحریم و گروه او را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرده بود.