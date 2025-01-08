گجت‌های خورشیدی قابل‌حمل با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و استفاده از انرژی تجدیدپذیر، نه تنها آینده‌ای سبز برای جهان می‌سازند بلکه نحوه تأمین انرژی در وسایل روزمره را به‌طور چشمگیری تغییر می‌دهند.

سایه‌بان‌ ساحلی تاشو یکی از همین محصولات است که با به‌کارگیری نسل جدید سلول‌های خورشیدی می‌تواند تا ۱۰۰ وات انرژی مورد نیاز برای شارژ موبایل، یخچال‌های کوچک قابل‌حمل و سایر دستگاه‌ها را تأمین کند.

انرژی‌های سبز به‌ویژه انرژی خورشیدی، به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی شناخته می‌شوند که به کاهش آلودگی هوا نیز کمک می‌کند.

شرکت چینی انکر در جریان نمایشگاه CES 2025 از سایه‌بان ساحلی به نام Solix Solar رونمایی کرد. این چتر سبک، قابل‌حمل و تاشو، در برابر نفوذ شن و باران مقاوم است و می‌تواند با سلول‌های خورشیدی خود، شارژ مورد نیاز موبایل و برخی دستگاه‌های دیگر از جمله یخچال‌های کوچک سفری قابل‌حمل را تا ۱۰۰ وات تأمین کند.

سایه‌بان این شارژ را از طریق اتصالات XT-60 و USB-Cدر اختیار کاربران قرار می‌دهد تا بتوانند علاوه بر نشستن زیر سایه آن، گوشی خود یا برخی گجت‌های هوشمند دیگر را نیز با آن شارژ کنند.