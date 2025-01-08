گجتهای خورشیدی قابلحمل با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و استفاده از انرژی تجدیدپذیر، نه تنها آیندهای سبز برای جهان میسازند بلکه نحوه تأمین انرژی در وسایل روزمره را بهطور چشمگیری تغییر میدهند.
سایهبان ساحلی تاشو یکی از همین محصولات است که با بهکارگیری نسل جدید سلولهای خورشیدی میتواند تا ۱۰۰ وات انرژی مورد نیاز برای شارژ موبایل، یخچالهای کوچک قابلحمل و سایر دستگاهها را تأمین کند.
انرژیهای سبز بهویژه انرژی خورشیدی، به عنوان یکی از مهمترین راهحلها برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی شناخته میشوند که به کاهش آلودگی هوا نیز کمک میکند.
شرکت چینی انکر در جریان نمایشگاه CES 2025 از سایهبان ساحلی به نام Solix Solar رونمایی کرد. این چتر سبک، قابلحمل و تاشو، در برابر نفوذ شن و باران مقاوم است و میتواند با سلولهای خورشیدی خود، شارژ مورد نیاز موبایل و برخی دستگاههای دیگر از جمله یخچالهای کوچک سفری قابلحمل را تا ۱۰۰ وات تأمین کند.
سایهبان این شارژ را از طریق اتصالات XT-60 و USB-Cدر اختیار کاربران قرار میدهد تا بتوانند علاوه بر نشستن زیر سایه آن، گوشی خود یا برخی گجتهای هوشمند دیگر را نیز با آن شارژ کنند.
سایهبان ساحلی دوستدار محیط زیست انکر، مجهز به نسل جدید سلولهای خورشیدی به نام پروسکایت است. سلولهای خورشیدی پروسکایت در مقایسه با سلولهای سیلیکون کریستالی فعلی و موجود بازار، ۳۰ درصد کارایی بالاتری دارند و انرژی کمتری نیز مصرف میکنند.
پایهای که سایهبان ساحلی Solix Solar روی آن سوار شده، دارای چرخ است. درنتیجه به راحتی روی زمین حرکت میکند. این چتر خورشیدی از استاندارد IP67 پشتیبانی میکند، درنتیجه در برابر نفوذ شن و باران مقاوم است و برای استفاده از ساحل و حتی در شرایط بارانی مناسب طراحی شده است.
این چتر خورشیدی قرار است تابستان ۲۰۲۵ به بازار عرضه شود ولی هنوز قیمت آن از سوی شرکت انکر اعلام نشده است.
اولین پنل خورشیدی پوشیدنی جهان
علاوه بر این شرکت انکر، در جریان رویداد CES 2025، از طرح مفهومی شنل خورشیدی نیز رونمایی کرد. این شنل خورشیدی نیز همانند سایهبان ساحلی مجهز به سلولهای خورشیدی پروسکایت است ولی بهصورت یک شنل پوشیدنی طراحی شده است.
انکر این محصول را «اولین پنل خورشیدی پوشیدنی جهان» نامیده است. این شنل خورشیدی قادر است حداکثر شارژ ٣٠ وات را از طریق پورت USB-C تامین کند. در طراحی آن از نوارهای LED استفاده شده تا ظاهری متفاوت به آن بدهد.