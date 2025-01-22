محمد الحویج، وزیر اقتصاد و تجارت لیبی، در گفتوگویی با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که لیبی ترکیه را به عنوان اولین شریک تجاری استراتژیک خود در زمینههای زیرساخت، انرژی، صنعت نفت، بهداشت و توسعه اقتصادی میداند.
الحویج اعلام کرد که لیبی به دنبال تنوع هر چه سریعتر اقتصاد خود است و بخش انرژی را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود معرفی کرده است، زیرا بخشهای دیگری همچون حملونقل، کشاورزی، خدمات و صنعت به این بخش وابسته هستند.
وی تصریح کرد: تجربه ترکیه در این زمینهها در کوتاهمدت بهترین است و ما از آن بهرهمند خواهیم شد.
وزیر لیبی همچنین اشاره کرد که دو کشور در حال انجام اقداماتی برای نهایی کردن توافقنامه تجارت آزاد هستند.
وی افزود: ما در حال آمادهسازی برای بهروزرسانی تمامی توافقات و یادداشتهای تفاهم پیشین بین دو کشور برای دوره آینده هستیم و همچنین از سرمایهگذاریها استقبال خواهیم کرد.
الحویج همچنین به این نکته اشاره کرد که ترکیه و لیبی هر دو عضو کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی هستند و در حال نزدیک شدن به نهایی کردن توافقی برای حذف مالیات مضاعف هستند.
وی در ادامه اظهار داشت: ما با وزارت تجارت ترکیه و دیگر وزارتخانههای مرتبط در حال برنامهریزی برای نهایی کردن توافقنامه تجارت آزاد و حل مشکلات موجود بین دو کشور هستیم.
الحویج همچنین اظهار کرد که بخش خصوصی لیبی و کارآفرینان این کشور، ترکیه را به عنوان شریک تجاری اصلی خود میشناسند. وی تأکید کرد که با توجه به این که بخش خصوصی یکی از ارکان توسعه اقتصادی آینده لیبی است، این کشور ترکیه را به عنوان یکی از شرکای استراتژیک بلندمدت خود میداند.
وزیر اقتصاد و تجارت لیبی در پایان گفت که لیبی به مشارکت ترکیه در زمینههای اکتشاف نفت، پالایش، پتروشیمی و خدمات نفتی امید دارد و بیان کرد: ما از تمامی شرکتهای ترکیهای استقبال میکنیم و وزارتخانه ما تمامی تسهیلات لازم را برای همکاری فراهم خواهد کرد.