محمد الحویج، وزیر اقتصاد و تجارت لیبی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که لیبی ترکیه را به عنوان اولین شریک تجاری استراتژیک خود در زمینه‌های زیرساخت، انرژی، صنعت نفت، بهداشت و توسعه اقتصادی می‌داند.

الحویج اعلام کرد که لیبی به دنبال تنوع هر چه سریع‌تر اقتصاد خود است و بخش انرژی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است، زیرا بخش‌های دیگری همچون حمل‌ونقل، کشاورزی، خدمات و صنعت به این بخش وابسته هستند.

وی تصریح کرد: تجربه ترکیه در این زمینه‌ها در کوتاه‌مدت بهترین است و ما از آن بهره‌مند خواهیم شد.

وزیر لیبی همچنین اشاره کرد که دو کشور در حال انجام اقداماتی برای نهایی کردن توافقنامه تجارت آزاد هستند.

وی افزود: ما در حال آماده‌سازی برای به‌روزرسانی تمامی توافقات و یادداشت‌های تفاهم پیشین بین دو کشور برای دوره آینده هستیم و همچنین از سرمایه‌گذاری‌ها استقبال خواهیم کرد.