در بیانیه این وزارت دفاع ملی ترکیه تاکید شده است که مبارزه قاطع نیروهای مسلح کشور علیه تروریست‌ها در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داشت.

پیش از این دریاسالار زکی آک‌ترک، مشاور مطبوعاتی و روابط بین‌المللی وزارت دفاع ترکیه، در نشست مطبوعاتی ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که طی یک هفته گذشته ۴۸ تروریست در داخل ترکیه و مناطق شمالی سوریه و عراق از پای درآمده‌اند.