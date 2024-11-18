ترکیه
ترکیه: ۱۳ تروریست دیگر در شمال سوریه و عراق از پای درآمدند
وزارت دفاع ملی تورکیه خبر داد که نیروهای این کشور ۱۳ تروریست پ.ک.ک را در شمال عراق و سوریه از پای درآوردند.
انهدام مواضع گروه تروریستی پ.ک.ک در شمال عراق/ عکس: AA
18 نوامبر 2024

وزارت دفاع ملی ترکیه ۱۷ نوامبر با صدور دو بیانیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در عملیات‌های جداگانه ۱۳ تروریست پ.ک.ک را در شمال سوریه و عراق از پای درآورده‌اند.

براساس بیانیه اول، ۴ تروریست پ.ک.ک در منطقه عملیاتی «پنجه-قفل» در شمال عراق و ۴ تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ در مناطق عملیاتی «سپر فرات» و «شاخه زیتون» در شمال سوریه از پای درآمدند.

همچنین وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه دیگری اعلام کرد که در عملیات هوایی انجام‌شده در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ۵ تروریست پ.ک.ک در شمال عراق از پای درآمده‌اند.

در بیانیه این وزارت دفاع ملی ترکیه تاکید شده است که مبارزه قاطع نیروهای مسلح کشور علیه تروریست‌ها در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داشت.

پیش از این دریاسالار زکی آک‌ترک، مشاور مطبوعاتی و روابط بین‌المللی وزارت دفاع ترکیه، در نشست مطبوعاتی ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که طی یک هفته گذشته ۴۸ تروریست در داخل ترکیه و مناطق شمالی سوریه و عراق از پای درآمده‌اند.

