براساس اعلام شیائو - وی لی، رئیس برنامه جهانی غذای ملل متحد در افغانستان، با کاهش کمک‌های بین‌المللی، تقریبا نیمی از ۱۵ میلیون افغان نیازمند غذا، در زمستان سرد و سخت، هیچ کمک غذایی دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان تنها با نان و چای زندگی می‌کنند.

وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه دستور توقف تمامی کمک‌های خارجی موجود و تعلیق کمک‌های جدید را صادر کرد. این تصمیم پس‌از‌آن اتخاذ شد که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ دستور داد تا در تخصیص کمک‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

تاثیر دقیق این تصمیم بر وضعیت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هنوز مشخص نیست. در سال ٢٠٢۴، بیش از ۴۰ درصد از این کمک‌ها توسط ایالات متحده تامین مالی می‌شد.

شیائو - وی لی درباره وضعیت جدید اظهار داشت: من فکر می‌کنم هرگونه کاهش احتمالی در کمک‌ها به افغانستان به طور قطع باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود.