منطقه‌
توقف کمک‌های آمریکا بحران غذایی افغانستان را تشدید می‌کند
رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داد که کاهش کمک‌های بین‌المللی و توقف حمایت مالی ایالات متحده، بحران غذایی در این کشور را تشدید خواهد کرد.
شیائو-وی لی، رئیس برنامه جهانی غذای ملل متحد در افغانستان / عکس: Reuters
28 ژانویه 2025

براساس اعلام شیائو - وی لی، رئیس برنامه جهانی غذای ملل متحد در افغانستان، با کاهش کمک‌های بین‌المللی، تقریبا نیمی از ۱۵ میلیون افغان نیازمند غذا، در زمستان سرد و سخت، هیچ کمک غذایی دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان تنها با نان و چای زندگی می‌کنند.

وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه دستور توقف تمامی کمک‌های خارجی موجود و تعلیق کمک‌های جدید را صادر کرد. این تصمیم پس‌از‌آن اتخاذ شد که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ دستور داد تا در تخصیص کمک‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

تاثیر دقیق این تصمیم بر وضعیت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هنوز مشخص نیست. در سال ٢٠٢۴، بیش از ۴۰ درصد از این کمک‌ها توسط ایالات متحده تامین مالی می‌شد.

شیائو - وی لی درباره وضعیت جدید اظهار داشت: من فکر می‌کنم هرگونه کاهش احتمالی در کمک‌ها به افغانستان به طور قطع باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود.

او افزود: سطح نیازها در افغانستان به حدی بالا است که امیدوارم هر تصمیمی که گرفته می‌شود، نیازهای مردم، به‌ویژه زنان و کودکان در نظر گرفته شود.

دیپلمات‌های غربی و مقامات بشردوست گفته‌اند که بخشی از کاهش کمک‌ها به افغانستان به دلیل بحران‌های جهانی در سودان، اوکراین و غزه است.

شیائو - وی لی هشدار داد که در شرایطی که کمک‌ها در حال کاهش است، مردم افغانستان به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و نیازهای فوری آن‌ها همچنان بر جای خود باقی است.

او اشاره کرد که این کشور به‌ویژه به کمک‌های غذایی و دارویی نیاز دارد و در حال حاضر، بسیاری از خانواده‌ها حتی برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی روبرو هستند.

