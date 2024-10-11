منطقه‌
2 دقیقه خواندن
ترکیه و امارات با برنامه ۵ ساله به‌سوی تجارت ۴۰ میلیارد دلاری می‌روند
ترکیه و امارات با هدف تقویت روابط اقتصادی، برنامه‌ریزی کرده‌اند تا در ۵ سال آینده حجم تجارت دوجانبه را به ۴۰ میلیارد دلار افزایش دهند. این هدف در دیدار مقامات دو کشور اعلام شد و بر همکاری در بخش‌های کلیدی مانند انرژی و صنایع دیجیتال متمرکز است.
ترکیه و امارات با برنامه ۵ ساله به‌سوی تجارت ۴۰ میلیارد دلاری می‌روند
سخنرانی وزیر تجارت ترکیه در مجمع تجاری ترکیه و امارات متحده عربی در سال گذشته / عکس: AA
11 اکتبر 2024

درحالی‌که روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی وارد فصلی جدید می‌شود، عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه از هدف‌گذاری بی‌سابقه برای افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۴۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۹ خبر داده است.

بولات در دیداری مهم با هیئتی به ریاست محمد علی بن راشد لوتاه، رئیس اتاق بازرگانی دبی این خبر را اعلام کرد. او با اشاره به رشد چشمگیر ۱۰۷ درصدی حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته که از مرز ۲۰ میلیارد دلار گذشت، بر عزم جدی دو کشور برای تعمیق روابط اقتصادی تأکید کرد.

وزیر تجارت ترکیه با اشاره به «توافقنامه تجارت دوجانبه و مشارکت اقتصادی جامع» بین دو کشور، حوزه‌های کلیدی همکاری را برشمرد: انرژی، دفاع، خودروسازی، کالاهای بادوام، داروسازی و صنایع سبز و دیجیتال از جمله بخش‌هایی هستند که پتانسیل بالایی برای همکاری دارند.

بولات با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در تحقق این هدف بلندپروازانه گفت: شرکت‌های ترکیه‌ای و اماراتی با ایفای نقشی فعال، می‌توانند سهم بسزایی در تعمیق همکاری‌های دوجانبه و دستیابی به اهداف تجاری ما داشته باشند.

مطالب پیشنهادی

این مقام ارشد ترک همچنین بر اهمیت منطقه‌ای این همکاری تأکید کرد و افزود: تقویت روابط ترکیه و امارات نه‌تنها به نفع دو کشور است، بلکه می‌تواند فرصت‌های مهمی را در سطح منطقه ایجاد کند.

این هدف‌گذاری جدید در حالی صورت می‌گیرد که روابط ترکیه و امارات در سال‌های اخیر شاهد بهبود قابل‌توجهی بوده است. تحقق این هدف می‌تواند نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور و الگویی برای همکاری‌های منطقه‌ای باشد.

ناظران اقتصادی معتقدند دستیابی به این هدف، علاوه بر اراده سیاسی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، رفع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های تجاری است. بااین‌حال، پتانسیل‌های موجود و روند مثبت کنونی، چشم‌انداز روشنی را برای آینده روابط اقتصادی دو کشور ترسیم می‌کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us