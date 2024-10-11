درحالی‌که روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی وارد فصلی جدید می‌شود، عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه از هدف‌گذاری بی‌سابقه برای افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۴۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۹ خبر داده است.

بولات در دیداری مهم با هیئتی به ریاست محمد علی بن راشد لوتاه، رئیس اتاق بازرگانی دبی این خبر را اعلام کرد. او با اشاره به رشد چشمگیر ۱۰۷ درصدی حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته که از مرز ۲۰ میلیارد دلار گذشت، بر عزم جدی دو کشور برای تعمیق روابط اقتصادی تأکید کرد.

وزیر تجارت ترکیه با اشاره به «توافقنامه تجارت دوجانبه و مشارکت اقتصادی جامع» بین دو کشور، حوزه‌های کلیدی همکاری را برشمرد: انرژی، دفاع، خودروسازی، کالاهای بادوام، داروسازی و صنایع سبز و دیجیتال از جمله بخش‌هایی هستند که پتانسیل بالایی برای همکاری دارند.

بولات با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در تحقق این هدف بلندپروازانه گفت: شرکت‌های ترکیه‌ای و اماراتی با ایفای نقشی فعال، می‌توانند سهم بسزایی در تعمیق همکاری‌های دوجانبه و دستیابی به اهداف تجاری ما داشته باشند.