رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۲۷ آکوست، در مراسم تحویل سامانه دفاع هوایی «گنبد فولادی»، افتتاح پروژههای جدید و آیین کلنگزنی اوغولبَی در آنکارا اظهار داشت: با سامانه پدافند هوایی بومی گنبد فولادی، اکنون ترکیه در سطح متفاوتی از توانایی دفاع هوایی قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور اردوغان، در مراسم تحویل سامانه گنبد فولادی شرکت دفاعی آسلسان، ضمن تاکید بر اهمیت توسعه سیستمهای دفاع هوایی بومی ترکیه، به ویژه در مواجهه با چالشهای امنیتی فعلی، تأکید کرد: هر کشوری که نتواند سیستم دفاع هوایی خود را توسعه دهد، نمیتواند در مواجهه با چالشهای فعلی با اطمینان به آینده نگاه کند.
اردوغان خاطرنشان کرد با اضافه کردن سه سامانه پدافند هوایی میانبرد هیسار و مجموعهای از ۲۱ وسیله نقلیه نظامی، توان بازدارندگی ترکیه در برد متوسط افزایش پیدا میکند.
رئیس جمهور اردوغان همچنین اظهار داشت ترکیه سیستمهای صنعت دفاعی خود را در اختیار دوستان و متحدان خود قرار میدهد و اثربخشی دیپلماتیک را افزایش میدهد.