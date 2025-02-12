ترکیه
2 دقیقه خواندن
قدردانی نخست‌وزیر مالزی از سفر رسمی رئیس‌جمهور ترکیه به این کشور
نخست‌وزیر مالزی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سفر رسمی رئیس‌جمهور ترکیه به کشورش قدردانی کرد و این سفر را گامی مهم در تقویت روابط دوجانبه دانست.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و نخست‌وزیر مالزی انور ابراهیم / عکس: AA
12 فوریه 2025

انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی روز سه‌شنبه یازدهم فوریه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به میزبانی خود در همایش تجاری ترکیه - مالزی که به مناسبت سفر رسمی دو روزه رئیس‌جمهور ترکیه برگزار شد، نوشت: امشب در همایش تجاری ترکیه - مالزی که در چارچوب سفر رسمی دو روزه رئیس‌جمهور ترکیه برگزار شد، همراه با آقای اردوغان حضور داشتم.

‌وی در ادامه بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد و افزود:‌ در سخنرانی خود در این همایش، بر ضرورت فوری گسترش همکاری‌های تجاری بین دو کشور تأکید کردم.

‌نخست‌وزیر مالزی همچنین با اشاره به اهمیت این دیدار، حضور رئیس‌جمهور ترکیه و هیئت همراهش را ارزشمند خواند و اضافه کرد: با توجه به اینکه این همایش تجاری آخرین برنامه در چارچوب سفر اردوغان بود، مراتب قدردانی خود را از حضور ایشان و هیئت همراهشان ابراز کردم.

‌ابراهیم در ادامه پیام خود به تأثیرات گسترده این دیدار در آینده اشاره کرد و اظهار داشت: روابطی که در جریان این سفر رسمی شکل گرفته است، تأثیر گسترده‌ای بر همکاری‌های آینده خواهد داشت.

مطالب پیشنهادی

‌نخست‌وزیر مالزی در پایان پیام خود به زبان ترکی نوشت: (Teşekkür ederim, görüşmek üzere) متشکرم، به امید دیدار.

 

