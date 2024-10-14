در سال ۲۰۲۰، صادرات این میوه‌ها به ۷ میلیون و ۳۵۵ هزار دلار رسید و این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۴ میلیون و ۶۱۹ هزار دلار، در سال ۲۰۲۲ به ۱۸ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار و در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۶۱۲ هزار دلار افزایش یافت.

بنا به آمار منتشر شده در دوره ژانویه تا سپتامبر سال گذشته، صادرات به ۱۷ میلیون و ۴۳۰ هزار دلار رسید که در سال جاری با افزایش ۰.۶۹ درصدی به ۱۷ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۹۴۸ دلار رسیده است.