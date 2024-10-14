ترکیه
ترکیه در ۹ ماهه اول سال، بیش از ۱۷ میلیون دلار میوه‌های گرمسیری صادر کرد
بر اساس گزارش‌های شورای صادرات ترکیه، صادرات میوه‌های گرمسیری مانند توت‌فرنگی، کیوی، میوه اژدها، آووکادو و انبه در ترکیه طی چهار سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است.
سبد میوه‌های گرمسیری/عکس: AA
در سال ۲۰۲۰، صادرات این میوه‌ها به ۷ میلیون و ۳۵۵ هزار دلار رسید و این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۴ میلیون و ۶۱۹ هزار دلار، در سال ۲۰۲۲ به ۱۸ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار و در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۶۱۲ هزار دلار افزایش یافت.

بنا به آمار منتشر شده در دوره ژانویه تا سپتامبر سال گذشته، صادرات به ۱۷ میلیون و ۴۳۰ هزار دلار رسید که در سال جاری با افزایش ۰.۶۹ درصدی به ۱۷ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۹۴۸ دلار رسیده است.

منطقه غرب مدیترانه که شامل آنتالیا (Antalya)، اسپارتا (Isparta) و بوردور (Burdur) می‌شود، در زمینه تولید و صادرات میوه‌های گرمسیری نقش مهمی ایفا می‌کند و صادرات این منطقه نیز در چهار سال اخیر افزایش یافته است.

اکسپلور
