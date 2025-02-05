دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه سه‌شنبه، چهارم فوریه، در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که دولت او رویکردی سختگیرانه در قبال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتخاذ خواهد کرد. در همین راستا، وی فرمان اجرایی اعمال فشار حداکثری علیه ایران را صادر کرد.

ترامپ پس از امضای این فرمان در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ایران نباید حتی یک مورد سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر احساس کنم که این کشور در مسیر دستیابی به چنین سلاحی است، شرایط برای آن‌ها بسیار دشوار خواهد شد؛ امیدوارم که مجبور نشویم زیاد از این سیاست استفاده کنیم.

بر اساس این فرمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شده است با اعمال تحریم‌های گسترده، فشار اقتصادی حداکثری بر ایران وارد کند. این تحریم‌ها با هدف فلج کردن صادرات نفت ایران طراحی شده‌اند.

روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحرونوت» روز یکشنبه در گزارشی نوشت: برخی بر این باورند که ترامپ ممکن است آمریکا را به سمت حمله مستقیم علیه ایران سوق دهد؛ با‌این‌حال، سخنرانی تحلیف او در ۲۰ ژانویه گذشته موضعی متفاوت را نشان می‌داد.