دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شامگاه سهشنبه، چهارم فوریه، در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که دولت او رویکردی سختگیرانه در قبال دستیابی ایران به سلاح هستهای اتخاذ خواهد کرد. در همین راستا، وی فرمان اجرایی اعمال فشار حداکثری علیه ایران را صادر کرد.
ترامپ پس از امضای این فرمان در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ایران نباید حتی یک مورد سلاح هستهای داشته باشد. اگر احساس کنم که این کشور در مسیر دستیابی به چنین سلاحی است، شرایط برای آنها بسیار دشوار خواهد شد؛ امیدوارم که مجبور نشویم زیاد از این سیاست استفاده کنیم.
بر اساس این فرمان، وزارت خزانهداری آمریکا موظف شده است با اعمال تحریمهای گسترده، فشار اقتصادی حداکثری بر ایران وارد کند. این تحریمها با هدف فلج کردن صادرات نفت ایران طراحی شدهاند.
روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحرونوت» روز یکشنبه در گزارشی نوشت: برخی بر این باورند که ترامپ ممکن است آمریکا را به سمت حمله مستقیم علیه ایران سوق دهد؛ بااینحال، سخنرانی تحلیف او در ۲۰ ژانویه گذشته موضعی متفاوت را نشان میداد.
ترامپ در آن سخنرانی گفته بود: ما موفقیت خود را نهتنها با نبردهایی که در آنها پیروز میشویم، بلکه با جنگهایی که بهپایان میرسانیم، خواهیم سنجید؛ و شاید مهمتر از همه، جنگهایی که هرگز وارد آنها نمیشویم.
این روزنامه همچنین گزارش داد که ترامپ اقداماتی برای حمایت از تلاشهای نظامی اسرائیل انجام داده است. ازجمله، او به ارتش آمریکا دستور داده محدودیتهایی را که رئیسجمهور پیشین، جو بایدن، درخصوص ارسال بمبهای دوهزار پوندی به اسرائیل اعمال کرده بود، لغو کند. این تصمیم، امکان انجام حملات گسترده را برای اسرائیل فراهم میکند و ممکن است بهعنوان تشویقی برای این کشور تلقی شود.
در سال ۲۰۱۵، ایران و گروه ۵+۱، متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) به همراه آلمان، توافقی را امضا کردند که بر اساس آن، فعالیتهای هستهای ایران تحت نظارت قرار میگرفت و در مقابل، تحریمهای بینالمللی علیه تهران لغو میشد.
واشنگتن در سال ۲۰۱۸، در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، بهصورت یکجانبه از این توافق خارج شد و تحریمها علیه ایران را مجددا اعمال کرد. در واکنش، ایران بهتدریج تعهدات خود را کاهش داد و اقداماتی ازجمله ازسرگیری غنیسازی اورانیوم در سطح بالا را در پیش گرفت.