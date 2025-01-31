چهار پزشک آمریکایی که به‌تازگی از غزه بازگشته‌اند، در نشستی خبری در مقر سازمان ملل متحد درباره وضعیت بحرانی این منطقه هشدار دادند. آن‌ها اعلام کردند که زیرساخت‌های درمانی در غزه به‌شدت آسیب‌دیده و کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و منابع حیاتی، جان هزاران نفر را تهدید می‌کند، به طوری که سلامت در غزه در معرض فروپاشی کامل است.

این پزشکان که از‌جمله معدود متخصصان خارجی حاضر در غزه بودند، تاکید کردند که بیمارستان‌ها دیگر قادر به ارائه خدمات پزشکی نیستند و بیماران از‌جمله کودکان و مجروحان در شرایطی غیرانسانی به سر می‌برند.

یکی از پزشکان حاضر در نشست خبری از وضعیت بد کودکان در غزه ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که ۲۵۰۰ کودک باید فورا با تضمین بازگشت به آغوش خانواده، از این منطقه خارج شوند.