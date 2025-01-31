سیاست
2 دقیقه خواندن
پزشکان آمریکایی هشدار می‌دهند: سلامت غزه در معرض فروپاشی کامل است
پزشکان آمریکایی پس از بازگشت از غزه هشدار دادند که کمبود تجهیزات پزشکی و دارو جان هزاران بیمار، به‌ویژه کودکان را تهدید می‌کند.
پزشکان آمریکایی هشدار می‌دهند: سلامت غزه در معرض فروپاشی کامل است
بیمارستان صحرایی در خان یونس در جنوب غزه که به دلیل بارش‌های سنگین دچار آبگرفتگی شده است / عکس: Reuters
31 ژانویه 2025

چهار پزشک آمریکایی که به‌تازگی از غزه بازگشته‌اند، در نشستی خبری در مقر سازمان ملل متحد درباره وضعیت بحرانی این منطقه هشدار دادند. آن‌ها اعلام کردند که زیرساخت‌های درمانی در غزه به‌شدت آسیب‌دیده و کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و منابع حیاتی، جان هزاران نفر را تهدید می‌کند، به طوری که سلامت در غزه در معرض فروپاشی کامل است.

این پزشکان که از‌جمله معدود متخصصان خارجی حاضر در غزه بودند، تاکید کردند که بیمارستان‌ها دیگر قادر به ارائه خدمات پزشکی نیستند و بیماران از‌جمله کودکان و مجروحان در شرایطی غیرانسانی به سر می‌برند.

یکی از پزشکان حاضر در نشست خبری از وضعیت بد کودکان در غزه ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که ۲۵۰۰ کودک باید فورا با تضمین بازگشت به آغوش خانواده، از این منطقه خارج شوند.

مطالب پیشنهادی

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از وضعیت بحرانی و نامساعد کودکان در غزه حکایت دارند.

دکتر ثائر احمد پزشک اورژانس از شیکاگو، در این نشست اظهار داشت: کشتن کادر درمان به موضوعی عادی تبدیل شده است. این موضوع فقط مشکل غزه نیست، بلکه یک مشکل جهانی است.

وی تاکید کرد که استمرار این وضعیت، عواقب گسترده‌ای برای نظام سلامت جهانی در پی خواهد داشت. با ادامه بحران انسانی در غزه، جامعه جهانی با فشارهای فزاینده‌ای برای اقدام فوری مواجه است، اما تاکنون تلاش‌ها برای بهبود شرایط نتیجه ملموسی نداشته است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us