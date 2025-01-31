وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که ترکیه به اقدامات ضدتروریستی خود ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع ملی ترکیه، دریادار زکی آک‌ترک، در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد که ترکیه همچنان به مقابله با گروه‌هایی تروریستی مانند پ‌.ک‌.ک/ی‌.پ‌.گ/پ‌.ی‌.د/س‌.د.ف و داعش ادامه خواهد داد و تشکیل هیچ‌گونه گروه‌ تروریستی یا تغییرات یک‌جانبه در منطقه را نخواهد پذیرفت.

دریادار آک‌ترک گفت: ما به اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه علیه تمامی گروه‌های تروریستی ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه افزود که ترکیه با دولت انتقالی جدید سوریه همکاری نزدیک خواهد داشت تا ظرفیت دفاعی و امنیتی این کشور را تقویت کرده و بازگشت داوطلبانه، امن و با کرامت پناهندگان سوریه‌ای را تسهیل کند.

دریادار آک‌ترک همچنین اعلام کرد که هیئتی از وزارت دفاع روز چهارشنبه به سوریه سفر کرده‌اند تا در مورد مسائل فنی مذاکره کنند. وی افزود: ما به عنوان ترکیه، همچنان در کنار مردم سوریه خواهیم ایستاد، همانطور که تا به حال ایستاده‌ایم.