وزارت دفاع ملی ترکیه: هیچ‌گونه تغییرات یک‌جانبه در سوریه پذیرفته نخواهد شد
سخنگوی وزارت دفاع، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ترکیه به مقابله با گروه‌های تروریستی ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه تغییرات یک‌جانبه در سوریه را نمی‌پذیرد.
وزرات دفاع ترکیه / عکس: AA
31 ژانویه 2025

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که ترکیه به اقدامات ضدتروریستی خود ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع ملی ترکیه، دریادار زکی آک‌ترک، در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد که ترکیه همچنان به مقابله با گروه‌هایی تروریستی مانند  پ‌.ک‌.ک/ی‌.پ‌.گ/پ‌.ی‌.د/س‌.د.ف و داعش ادامه خواهد داد و تشکیل هیچ‌گونه گروه‌ تروریستی یا تغییرات یک‌جانبه در منطقه را نخواهد پذیرفت.

دریادار آک‌ترک گفت: ما به اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه علیه تمامی گروه‌های تروریستی ادامه خواهیم داد.

 وی در ادامه افزود که ترکیه با دولت انتقالی جدید سوریه همکاری نزدیک خواهد داشت تا ظرفیت دفاعی و امنیتی این کشور را تقویت کرده و بازگشت داوطلبانه، امن و با کرامت پناهندگان سوریه‌ای را تسهیل کند.

دریادار آک‌ترک همچنین اعلام کرد که هیئتی از وزارت دفاع روز چهارشنبه به سوریه سفر کرده‌اند تا در مورد مسائل فنی مذاکره کنند. وی افزود: ما به عنوان ترکیه، همچنان در کنار مردم سوریه خواهیم ایستاد، همانطور که تا به حال ایستاده‌ایم.

آک‌ترک همچنین از اهمیت سفر اخیر یاد کرد و گفت: سفر روز چهارشنبه مهم است چرا که اولین هیئت و اولین تماس از مقر وزارت دفاع ملی ما با سوریه بود. در این دیدار، تبادل نظر متقابلی در مورد اقدامات مشترک در زمینه‌های دفاع و امنیت، به ویژه در خصوص مبارزه با گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای سوریه و ترکیه هستند، انجام شد. رایزنی‌های ما بر اساس نیازهایی که در آینده به وجود خواهد آمد، ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین بر ادامه عملیات‌های ضدتروریستی نیروهای ترکیه در عراق و سوریه تاکید کرد. وی اعلام کرد که این عملیات‌ها به‌طور مستمر و جامع برای از بین بردن تهدیدات از منبع آن‌ها انجام می‌شود.

آک‌ترک در این خصوص اظهار داشت: در هفته گذشته، ۵۷ تروریست در عملیات‌های ضدتروریستی در شمال عراق و سوریه از پای درآمده‌اند که تعداد کل تروریست‌های از پای درآمده در سال جاری را به ۲۷۸ نفر رسانده است. همچنین، سه تروریست پ.‌ک.‌ک هفته گذشته تسلیم شدند. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که تسلیم شدن به عدالت ترکیه تنها گزینه ممکن برای تروریست‌ها است.

