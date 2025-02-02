جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، و کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، در واکنش به افزایش تعرفههای ایالات متحده اعلام کردند که تدابیر لازم را برای مقابله با این اقدام اتخاذ خواهند کرد. دو کشور در حال همکاری بر روی اقدامات تلافیجویانه علیه تعرفههایی هستند که واشنگتن بر کالاهایشان اعمال کرده است.
در همین راستا، نخستوزیر کانادا روز شنبه، یکم فوریه، اعلام کرد که این کشور تعرفهای ۲۵ درصدی بر ۱۰۶.۵ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. ترودو در یک کنفرانس خبری گفت: ۲۰ میلیارد دلار از این تعرفهها از روز سهشنبه اجرایی خواهد شد و ۸۶ میلیارد دلار دیگر طی ۲۱ روز آینده اعمال میشود.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این اقدام برای ایالات متحده، که آن را متحدی دیرینه خواند، از شهروندان کانادایی خواست محصولات داخلی بخرند و به جای سفر به آمریکا، تعطیلات خود را در داخل کشور سپری کنند.
گزینههای روی میز مکزیک برای مقابله با تعرفههای آمریکا
در همین حال، کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، به وزیر اقتصاد خود دستور داد تدابیر تعرفهای و غیرتعرفهای لازم را برای حفاظت از منافع کشور اجرا کند.
شینباوم روز شنبه اعلام کرد: وزیر اقتصاد به زودی برنامهای را که روی آن کار کردهایم، اجرا خواهد کرد.
او همچنین به اتهامات واشنگتن درباره ارتباط دولت مکزیک با گروههای قاچاق مواد مخدر واکنش نشان داد و گفت: ما قاطعانه افتراهایی را که کاخ سفید درباره همکاری دولت مکزیک با سازمانهای جنایتکار مطرح کرده، رد میکنیم.
رئیسجمهور مکزیک تأکید کرد: اگر چنین اتحادی وجود داشته باشد، جای آن در فروشگاههای اسلحه آمریکا است که سلاحهای قدرتمند را در اختیار این گروههای جنایتکار قرار میدهند.
وی افزود: اگر دولت آمریکا و آژانسهایش واقعاً قصد داشتند با بحران مصرف فنتانیل مقابله کنند، میتوانستند با فروش مواد مخدر در خیابانهای شهرهای اصلی خود و پولشویی حاصل از این جرایم، که آسیب جدی به جامعهشان زده، مبارزه کنند؛ اقدامی که تاکنون انجام ندادهاند.