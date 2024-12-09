بر طبق اعلامیه‌ای از سوی انجمن تولیدکنندگان باقلوا و دسر ترکیه (BAKTAD) سیزدهمین جشنواره سنتی باقلوا در تاریخ ۱۵ دسامبر در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار خواهد شد. این جشنواره با هدف معرفی باقلواهای معروف ترکیه و آذربایجان و تقویت روابط فرهنگی دو کشور برگزار می‌شود.

در این رویداد، ۶۰ نوع دسر ترکی از جمله باقلوای فندق‌دار، گردو، صدفی، شوبییت، حلوای هویج و باقلوای سرد به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین ۱۰ نوع باقلوا از آذربایجان شامل باقلوای باکو، قابالا و شکی نیز به نمایش درخواهند آمد.

هدف اصلی جشنواره نمایش دوستی و اتحاد ترکیه و آذربایجان به جهان و معرفی باقلواهای این دو کشور به مخاطبان بین‌المللی است. در این رویداد ۲۰ هزار برش باقلوا به بازدیدکنندگان توزیع خواهد شد و هنرمندان برجسته از دو کشور نیز مهارت‌های خود را در زمینه باقلواپزی به نمایش خواهند گذاشت.