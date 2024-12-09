بر طبق اعلامیهای از سوی انجمن تولیدکنندگان باقلوا و دسر ترکیه (BAKTAD) سیزدهمین جشنواره سنتی باقلوا در تاریخ ۱۵ دسامبر در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار خواهد شد. این جشنواره با هدف معرفی باقلواهای معروف ترکیه و آذربایجان و تقویت روابط فرهنگی دو کشور برگزار میشود.
در این رویداد، ۶۰ نوع دسر ترکی از جمله باقلوای فندقدار، گردو، صدفی، شوبییت، حلوای هویج و باقلوای سرد به نمایش گذاشته میشود. همچنین ۱۰ نوع باقلوا از آذربایجان شامل باقلوای باکو، قابالا و شکی نیز به نمایش درخواهند آمد.
هدف اصلی جشنواره نمایش دوستی و اتحاد ترکیه و آذربایجان به جهان و معرفی باقلواهای این دو کشور به مخاطبان بینالمللی است. در این رویداد ۲۰ هزار برش باقلوا به بازدیدکنندگان توزیع خواهد شد و هنرمندان برجسته از دو کشور نیز مهارتهای خود را در زمینه باقلواپزی به نمایش خواهند گذاشت.
محمد ییلدیریم رئیس باکتاد دراینخصوص اظهار داشت که باقلوا تنها یک دسر نیست؛ بلکه نمایانگر یک فرهنگ و سنت دیرینه است که به طور مشترک بین مردم ترکیه و آذربایجان به ارث رسیده است. وی همچنین تأکید کرد که این جشنواره فرصتی بینظیر برای معرفی فرهنگ مشترک دو کشور و تقویت روابط آنهاست.
همچنین، ییلدریم اعلام کرد که جشنواره سنتی باقلوا برای اولینبار خارج از ترکیه برگزار میشود و این گام تاریخی، جشنواره را به یک رویداد بینالمللی تبدیل کرده است.