الیاس دمزالن، فعال مسلمان فرانسوی، در کنفرانسی که توسط سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) برگزار شد، اظهار داشت: فرانسه در مسائل اسلامهراسی و تبعیض در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد.
هر مدافع حقوق بشر که درباره آتشبس در غزه سخن بگوید، به شدت تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد و دولت سعی دارد به هر شکل ممکن صدای آنها را خاموش کند.
شزانه حافظ، هماهنگکننده گروه کمپین بینالمللی «کیج» در بریتانیا، در سخنانی دیگر در این کنفرانس گفت: دولت بریتانیا آزادیهای مدنی و استقلال قضایی را به خطر میاندازد و در عین حال به حمایت از صادرات تسلیحات به اسرائیل ادامه میدهد. اعمال بدون مجازات اسرائیل یکی از تاریکترین لکههای قرن بیست و یکم است.
حافظ تأکید کرد: امروز در بریتانیا ما زندانیان سیاسی داریم که به دلیل راهاندازی اعتراضات علیه شرکتهایی که به تأمین تسلیحات برای اسرائیل ادامه میدهند، دستگیر شدهاند.
در این کنفرانس که میریام اسپیتیری دبونو، رئیسجمهور مالت، نیز حضور داشت، در سخنرانی خود اظهار داشت: احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین نباید تنها آرزوی ما باشد، بلکه این مسئولیت ماست و باید بهطور کامل به آن متعهد باشیم.
در حال حاضر، دادگاه بینالمللی در حال بررسی پروندهای است که توسط آفریقای جنوبی ارائه شده و اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم میکند. این دادگاه همچنین اوایل امسال اعلام کرد که اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و باید هر چه سریعتر پایان یابد.
طی یک سال گذشته، به دنبال حملات اسرائیل به غزه، حداقل ۴۱ هزار و ۹۰۹ فلسطینی، از جمله کودکان و زنان، کشته و ۹۷ هزار و ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدهاند. این حملات تقریباً تمام جمعیت غزه را آواره کرده و آنها با کمبود شدید غذا، آب سالم و دارو مواجه هستند. همچنین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی کشته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز آواره شدهاند.