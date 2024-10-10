در این کنفرانس که میریام اسپیتیری دبونو، رئیس‌جمهور مالت، نیز حضور داشت، در سخنرانی خود اظهار داشت: احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین نباید تنها آرزوی ما باشد، بلکه این مسئولیت ماست و باید به‌طور کامل به آن متعهد باشیم.

در حال حاضر، دادگاه بین‌المللی در حال بررسی پرونده‌ای است که توسط آفریقای جنوبی ارائه شده و اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم می‌کند. این دادگاه همچنین اوایل امسال اعلام کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و باید هر چه سریع‌تر پایان یابد.

طی یک سال گذشته، به دنبال حملات اسرائیل به غزه، حداقل ۴۱ هزار و ۹۰۹ فلسطینی، از جمله کودکان و زنان، کشته و ۹۷ هزار و ۱۰۰ نفر نیز مجروح شده‌اند. این حملات تقریباً تمام جمعیت غزه را آواره کرده و آن‌ها با کمبود شدید غذا، آب سالم و دارو مواجه هستند. همچنین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی کشته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز آواره شده‌اند.