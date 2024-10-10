سیاست
3 دقیقه خواندن
سرکوب حامیان فلسطین در اروپا
سازمان‌های جامعه مدنی مسلمان اعلام کرد که حامیان و طرفداران فلسطین توسط کشورهای اروپایی سرکوب می‌شوند.
سرکوب حامیان فلسطین در اروپا
تظاهرات حامیان فلسطین در اروپا / عکس: AA
10 اکتبر 2024

الیاس دمزالن، فعال مسلمان فرانسوی، در کنفرانسی که توسط سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) برگزار شد، اظهار داشت: فرانسه در مسائل اسلام‌هراسی و تبعیض در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد.

هر مدافع حقوق بشر که درباره آتش‌بس در غزه سخن بگوید، به شدت تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و دولت سعی دارد به هر شکل ممکن صدای آن‌ها را خاموش کند.

شزانه حافظ، هماهنگ‌کننده گروه کمپین بین‌المللی «کیج» در بریتانیا، در سخنانی دیگر در این کنفرانس گفت: دولت بریتانیا آزادی‌های مدنی و استقلال قضایی را به خطر می‌اندازد و در عین حال به حمایت از صادرات تسلیحات به اسرائیل ادامه می‌دهد. اعمال بدون مجازات اسرائیل یکی از تاریک‌ترین لکه‌های قرن بیست و یکم است.

حافظ تأکید کرد: امروز در بریتانیا ما زندانیان سیاسی داریم که به دلیل راه‌اندازی اعتراضات علیه شرکت‌هایی که به تأمین تسلیحات برای اسرائیل ادامه می‌دهند، دستگیر شده‌اند.

مطالب پیشنهادی

در این کنفرانس که میریام اسپیتیری دبونو، رئیس‌جمهور مالت، نیز حضور داشت، در سخنرانی خود اظهار داشت: احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین نباید تنها آرزوی ما باشد، بلکه این مسئولیت ماست و باید به‌طور کامل به آن متعهد باشیم.

در حال حاضر، دادگاه بین‌المللی در حال بررسی پرونده‌ای است که توسط آفریقای جنوبی ارائه شده و اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم می‌کند. این دادگاه همچنین اوایل امسال اعلام کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و باید هر چه سریع‌تر پایان یابد.

 طی یک سال گذشته، به دنبال حملات اسرائیل به غزه، حداقل ۴۱ هزار و ۹۰۹ فلسطینی، از جمله کودکان و زنان، کشته و ۹۷ هزار و ۱۰۰ نفر نیز مجروح شده‌اند. این حملات تقریباً تمام جمعیت غزه را آواره کرده و آن‌ها با کمبود شدید غذا، آب سالم و دارو مواجه هستند. همچنین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی کشته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز آواره شده‌اند.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us