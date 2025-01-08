روز دوشنبه، ششم ژانویه، گروهی از حامیان فلسطین و فعالین ضدجنگ با تجمع در مقابل بیمارستان تیش نیویورک، نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کردند.
معترضان پلاکاردهایی با مضمون توقف کشتار کودکان و زنان در غزه در دست داشتند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان، شدند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل، دکتر ابوصفیه را در جریان حمله به بیمارستان کمال عدوان بازداشت کرده است.
از ۲۷ دسامبر، نیروهای اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان یورش برده و با آتشکشیدن بسیاری از اتاقها و تجهیزات، آن را از خدماترسانی خارج کردند. در این یورش، بیش از ۳۵۰ نفر از جمله مدیر بیمارستان بازداشت شدند.
انتشار تصویری از انتقال دکتر ابوصفیه توسط نیروهای اسرائیلی با دستانی بسته درحالیکه لباس پزشکی بر تن داشت، موجی از اعتراضات گسترده در جهان اسلام و جامعه بینالمللی را به همراه داشت.
از آغاز حملات اسرائیل علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل به طور سیستماتیک بخش بهداشت و درمان غزه را هدف قرار داده است. آنها بیمارستانها را بمباران و محاصره کرده، دستور تخلیه آنها را صادر و از ورود تجهیزات پزشکی جلوگیری میکنند.
این در حالی است که غزه با ویرانی عظیم، قحطی و گرسنگی دستوپنجه نرم میکند که تمامی این چالشها صدها کودک و سالمند را به کام مرگ کشانده است. این وقایع بهعنوان یکی از بدترین فجایع انسانی در جهان قلمداد می کند.