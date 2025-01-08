انتشار تصویری از انتقال دکتر ابوصفیه توسط نیروهای اسرائیلی با دستانی بسته درحالی‌که لباس پزشکی بر تن داشت، موجی از اعتراضات گسترده در جهان اسلام و جامعه بین‌المللی را به همراه داشت.

از آغاز حملات اسرائیل علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل به طور سیستماتیک بخش بهداشت و درمان غزه را هدف قرار داده است. آن‌ها بیمارستان‌ها را بمباران و محاصره کرده، دستور تخلیه آن‌ها را صادر و از ورود تجهیزات پزشکی جلوگیری می‌کنند.

این در حالی است که غزه با ویرانی عظیم، قحطی و گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تمامی این چالش‌ها صدها کودک و سالمند را به کام مرگ کشانده است. این وقایع به‌عنوان یکی از بدترین فجایع انسانی در جهان قلمداد می کند.