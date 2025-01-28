حملات اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان با وجود تمدید آتشبس تا ١٨ فوریه ۲۰۲۵ ادامه دارد و تا ظهر دوشنبه شش نقض جدید آتشبس را در پی داشته است. این حملات، تاکنون ٢۴ کشته و ١٣۴ زخمی برجای گذاشته است.
وزارت بهداشت لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که تعداد کشتهها و زخمیهای ناشی از حملات اسرائیلیها تا ظهر دوشنبه و همزمان با تلاش آوارگان فلسطینی برای بازگشت به روستاهای تحت اشغال، به ٢۴ کشته شامل ۶ زن و ١٣۴ زخمی شامل ١۴ زن و ١٢ کودک رسیده است.
خبرگزاری رسمی لبنان نیز از بمباران شدن یک تیم کاری در نزدیکی باشگاه فرهنگی در روستای بنیحیّان (منطقه مرجعیون در استان نبطیه) توسط هواپیمای اسرائیلی خبر داد که منجر به زخمی شدن یک نفر شد. وزارت بهداشت همچنین تایید کرد که این حمله دو نفر را زخمی کرده است که یکی از آنها کودک بوده است.
این خبرگزاری همچنین گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یکی از اهالی روستای الوزانی را ربودهاند. نیروهای اسرائیلی همچنین بهسوی نیروهای ارتش لبنان که در منطقه مفیله در غرب روستای میس الجبل مستقر بودند، شلیک کردند، ولی هیچ زخمی گزارش نشده است.
صبح روز یکشنبه، مهلت ۶٠ روزه برای عقبنشینی ارتش اسرائیل از لبنان طبق توافق آتشبس بهپایان رسید. بااینحال، نیروهای اسرائیلی هنوز در روستاهای لبنانی حضور دارند و با ممانعت از بازگشت آوارگان، این توافق را نقض میکنند.
ارتش اسرائیل تا کنون حداقل ۶۶٠ مورد نقض آتشبس در لبنان را مرتکب شده که منجر به دهها کشته و زخمی شده است. حملات اسرائیل به لبنان بهطورکلی منجر به کشته شدن ۴ هزار و ٨٠ نفر و زخمی شدن ١۶ هزار و ٧۵٣ نفر شده است. همچنین، نزدیک به یک میلیون و ۴٠٠ هزار نفر آواره شدهاند.