حملات اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان با وجود تمدید آتش‌بس تا ١٨ فوریه ۲۰۲۵ ادامه دارد و تا ظهر دوشنبه شش نقض جدید آتش‌بس را در پی داشته است. این حملات، تاکنون ٢۴ کشته و ١٣۴ زخمی برجای گذاشته است.

وزارت بهداشت لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از حملات اسرائیلی‌ها تا ظهر دوشنبه و همزمان با تلاش آوارگان فلسطینی برای بازگشت به روستاهای تحت اشغال، به ٢۴ کشته شامل ۶ زن و ١٣۴ زخمی شامل ١۴ زن و ١٢ کودک رسیده است.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز از بمباران شدن یک تیم کاری در نزدیکی باشگاه فرهنگی در روستای بنی‌حیّان (منطقه مرجعیون در استان نبطیه) توسط هواپیمای اسرائیلی خبر داد که منجر به زخمی شدن یک نفر شد. وزارت بهداشت همچنین تایید کرد که این حمله دو نفر را زخمی کرده است که یکی از آن‌ها کودک بوده است.