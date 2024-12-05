محققان دانشگاه فنی خاورمیانه (ODTÜ) در آنکارا پایتخت ترکیه دستگاهی به نام نورستور ممس «MEMS Nöristör» را با الگوبرداری از مغز انسان توسعه داده‌اند که می‌تواند زمان شارژ گوشی‌های همراه را به یک سال افزایش دهد و مصرف انرژی آن‌ها را در حد بالایی کاهش دهد. این دستاورد می‌تواند به انقلابی در فناوری‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی منجر شود.

این اختراع که در آزمایشگاه تحقیقاتی ULTRAMEMS دانشگاه فنی خاورمیانه توسعه یافته، با هدف کاهش مصرف انرژی دستگاه‌های الکترونیکی و افزایش طول عمر آنها طراحی شده است.

این فناوری بر اساس سیستم‌های میکروالکترومکانیکی (MEMS) و با الهام از نحوه عملکرد مغز انسان در پردازش اطلاعات و ذخیره‌سازی آن طراحی شده است. محققان این پروژه، از جمله پروفسور دکتر باریش بایرام، عضو هیئت‌علمی دانشگاه فنی خاورمیانه و برره ویزه، دستیار پژوهشی در همان دانشکده، توضیح دادند که این اختراع قادر است مصرف انرژی دستگاه‌ها را به حداقل برساند و آن‌ها را برای مدت طولانی‌تری بدون نیاز به شارژ مجدد قابل‌استفاده کند.

پروفسور بایرام دراین‌خصوص گفت: مغز انسان تنها حدود ۲۵ وات انرژی مصرف می‌کند، اما اگر بخواهیم پردازش‌هایی که مغز انجام می‌دهد را با جدیدترین پردازنده‌ها انجام دهیم، مصرف انرژی به ۲۵ مگاوات خواهد رسید. یکی از ویژگی‌های مهمی که باعث کارایی انرژی در مغز انسان می‌شود، ادغام واحدهای پردازش و حافظه است.

نورستور ممس؛ انقلابی در مصرف انرژی و امنیت داده‌ها

دستگاه جدید «نورستور ممس»، حافظه و پردازنده را در یک ساختار واحد ترکیب می‌کند. این امر باعث می‌شود که اطلاعات به طور مستمر بین حافظه و پردازنده منتقل نشوند و مصرف انرژی کاهش یابد. به گفته پروفسور بایرام، در حال حاضر، برای شارژ روزانه گوشی‌های همراه به دلیل استفاده از ترانزیستورها به انرژی زیادی نیاز داریم، اما اگر از نورستورهای ممس در گوشی‌ها استفاده کنیم، نیازی به شارژ گوشی‌ها برای یک سال نخواهیم داشت.