رجب طیب اردوغان در نشست حزب عدالت و توسعه (AK PARTİ) در آنکارا گفت: ترکیه به همراه برادران سوریه‌ای خود به‌زودی داعش، ی.پ.گ و سایر گروه‌های تروریستی را نابود خواهد کرد. او با اشاره به اینکه گروه تروریستی ی.پ.گ شاخه سوریه‌ای پ.ک.ک است، این گروه تروریستی را بزرگ‌ترین تهدید امنیتی سوریه دانست.

رجب طیب اردوغان، تأکید کرد که شاخه ی.پ.گ کنترل حدود یک‌سوم خاک سوریه را در اختیار دارد و از منابع طبیعی این مناطق به نفع خود بهره‌برداری می‌کند. وی هشدار داد که در صورت عدم تسلیم این گروه تروریستی و عدم تحویل سلاح‌های آن، سرنوشتی تلخ در انتظارشان خواهد بود.