ترکیه
اردوغان: ترکیه و سوریه با هم تروریسم را از بین خواهند برد
رجب طیب اردوغان اظهار داشت ی.پ.گ یک سوم از اراضی سوریه را اشغال کرده و در صورت عدم تسلیم و تحویل سلاح‌ها، ترکیه این گروه را با همکاری سوریه‌ای‌ها از بین خواهد برد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست حزب عدالت و توسعه / عکس : AA
15 ژانویه 2025

رجب طیب اردوغان در نشست حزب عدالت و توسعه (AK PARTİ) در آنکارا گفت: ترکیه به همراه برادران سوریه‌ای خود به‌زودی داعش، ی.پ.گ و سایر گروه‌های تروریستی را نابود خواهد کرد. او با اشاره به اینکه گروه تروریستی ی.پ.گ شاخه سوریه‌ای پ.ک.ک است، این گروه تروریستی را بزرگ‌ترین تهدید امنیتی سوریه دانست.

رجب طیب اردوغان، تأکید کرد که شاخه ی.پ.گ کنترل حدود یک‌سوم خاک سوریه را در اختیار دارد و از منابع طبیعی این مناطق به نفع خود بهره‌برداری می‌کند. وی هشدار داد که در صورت عدم تسلیم این گروه تروریستی و عدم تحویل سلاح‌های آن، سرنوشتی تلخ در انتظارشان خواهد بود. 

اردوغان بار دیگر بر تعهد ترکیه به وحدت سوریه و برادری میان اقوام مختلف تأکید کرد. وی گفت: ما اجازه نخواهیم داد که برادری میان ترکیه، سوریه، کردها و عربها خدشه‌دار شود. اردوغان با اشاره به مرزهای مشترک طولانی و تاریخ پیوسته میان ترکیه و سوریه، تأکید کرد که این دو کشور وظیفه دارند برای تأمین صلح و ثبات در منطقه تلاش کنند. 

اردوغان با محکوم‌کردن اقدامات تهاجمی نیروهای خارجی، به‌ویژه اسرائیل، خواستار توقف فوری این حملات شد و هشدار داد که ادامه این اقدامات پیامدهای منفی برای همه خواهد داشت. او همچنین به مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها به نتایج مثبتی برای صلح در منطقه منجر شود.

