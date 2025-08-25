در پی درگیریهای اخیر میان دروزیها و قبایل بدوی در سویدا در سوریه، حکمت هجری، از رهبران مذهبی دروزیهای سویدا، گروه نظامی محلی به نام «نگهبان ملی» (الحرس الوطنی) تشکیل داده است که اعضای آن وفاداری کامل خود به او اعلام کردهاند. لیث بالوس، رهبر یکی از گروههای دروزی به نام «مردان شرافت»، گروه نظامی محلی تازهتاسیس را با سپاه پاسداران ایران مقایسه کرده است.
لیث بالوس در این باره گفت: مردم سویدا منتظر بودند حکمت هجری موضعی متحد اتخاذ کند، راهکارهایی ارائه دهد و امنیت را برای مردم فراهم کند. او در توصیف گروه مسلح تشکیلشده توسط حکمت هجری، آن را به سپاه پاسداران ایران تشبیه کرد که طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ در جنگ داخلی سوریه حضور داشت. بالوس تاکید کرد تشکیل این گروه نظامی محلی میتواند پیامدهای احتمالی منفی به همراه داشته باشد.
او موضع گروه «مردان شرافت» را که به تشکل تازهتأسیس «نگهبان ملی» نپیوستهاند، مثبت ارزیابی کرد. در همین حال، برخی منابع محلی گزارش دادهاند که گروههایی در سویدا با تشکیل این نیروی مسلح جدید موافق نیستند و آن را راهحل مشکلات موجود نمیدانند.
دمشق تاکنون واکنش رسمی به تشکیل این گروه اعلام نکرده است. مقامات سوریه، به ویژه احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، بر این باور هستند که دروزیها بخشی از مردم سوریه هستند و حفاظت از آنها بر عهده دولت است.