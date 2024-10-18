وی در این کنفرانس گفت: روابط انرژی بین ترکیه و چین در سال‌های اخیر به سطح قابل توجهی رسیده و ما امیدواریم این همکاری‌ها در بخش معدن نیز گسترش یابد.

وزیر انرژی ترکیه همچنین بر اهمیت انتقال انرژی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد و گفت: مواد معدنی حیاتی نقش کلیدی در تحول انرژی و دستیابی به توسعه پایدار دارند. ما به دنبال همکاری با کشورهای مختلف برای توسعه مسئولانه این منابع هستیم.

در حاشیه این کنفرانس، بایراکتار از مذاکرات جاری بین شرکت دولتی ترکیه‌ای، اتی مادِن(Eti Maden) و شرکت‌های چینی برای توسعه ذخایر مواد معدنی حیاتی ترکیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به‌زودی به نتیجه برسد.

علاوه بر این، وزیر انرژی ترکیه در نشست وزارتی این کنفرانس شرکت کرد و بر ضرورت سیاست‌های پایدار و مسئولانه برای تحقق اهداف اقلیمی جهانی تأکید نمود. وی همچنین در دیدارهای جداگانه با وزرای معدن زیمبابوه، کنگو و تاجیکستان، فرصت‌های همکاری جدیدی را بررسی کرد.