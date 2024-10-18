ترکیه
3 دقیقه خواندن
توافق جدید ترکیه و چین برای همکاری در بخش معدن و منابع طبیعی
ترکیه و چین با امضای تفاهم‌نامه‌ای در زمینه منابع معدنی، به دنبال تقویت همکاری‌ها در پروژه‌های اکتشاف و استخراج هستند.
توافق جدید ترکیه و چین برای همکاری در بخش معدن و منابع طبیعی
حضور هیئت ترکیه‌ای در تیانجین چین در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ /عکس: AA
18 اکتبر 2024

ترکیه و چین با امضای یک تفاهم‌نامه، همکاری‌های خود را در زمینه منابع طبیعی و معدن گسترش می‌دهند.

این توافق که در جریان بیست و ششمین کنفرانس و نمایشگاه معدن در تیانجین چین به امضا رسید، راه را برای همکاری‌های گسترده در زمینه اکتشاف، استخراج و توسعه فناوری‌های معدنی بین دو کشور هموار می‌کند.

«آلپ ارسلان بایراکتار» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در دیدار با همتای چینی خود «وانگ گوانگ‌هوا» بر اهمیت این تفاهم‌نامه تأکید کرد. وی اظهار داشت که این توافق می‌تواند زمینه‌ساز پروژه‌های مشترک در زمینه مواد معدنی حیاتی باشد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری متقابل را افزایش دهد.

تفاهم‌نامه جدید ترکیه و چین: همکاری بزرگ در استخراج مواد معدنی حیاتی

بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با اشاره به کشف اخیر ذخایر عناصر کمیاب در ترکیه، از شرکت‌های چینی دعوت کرد تا در پروژه‌های اکتشاف و استخراج این منابع مشارکت کنند.

مطالب پیشنهادی

وی در این کنفرانس گفت: روابط انرژی بین ترکیه و چین در سال‌های اخیر به سطح قابل توجهی رسیده و ما امیدواریم این همکاری‌ها در بخش معدن نیز گسترش یابد.

وزیر انرژی ترکیه همچنین بر اهمیت انتقال انرژی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد و گفت: مواد معدنی حیاتی نقش کلیدی در تحول انرژی و دستیابی به توسعه پایدار دارند. ما به دنبال همکاری با کشورهای مختلف برای توسعه مسئولانه این منابع هستیم.

در حاشیه این کنفرانس، بایراکتار از مذاکرات جاری بین شرکت دولتی ترکیه‌ای، اتی مادِن(Eti Maden) و شرکت‌های چینی برای توسعه ذخایر مواد معدنی حیاتی ترکیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به‌زودی به نتیجه برسد.

علاوه بر این، وزیر انرژی ترکیه در نشست وزارتی این کنفرانس شرکت کرد و بر ضرورت سیاست‌های پایدار و مسئولانه برای تحقق اهداف اقلیمی جهانی تأکید نمود. وی همچنین در دیدارهای جداگانه با وزرای معدن زیمبابوه، کنگو و تاجیکستان، فرصت‌های همکاری جدیدی را بررسی کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us