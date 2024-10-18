ترکیه و چین با امضای یک تفاهمنامه، همکاریهای خود را در زمینه منابع طبیعی و معدن گسترش میدهند.
این توافق که در جریان بیست و ششمین کنفرانس و نمایشگاه معدن در تیانجین چین به امضا رسید، راه را برای همکاریهای گسترده در زمینه اکتشاف، استخراج و توسعه فناوریهای معدنی بین دو کشور هموار میکند.
«آلپ ارسلان بایراکتار» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در دیدار با همتای چینی خود «وانگ گوانگهوا» بر اهمیت این تفاهمنامه تأکید کرد. وی اظهار داشت که این توافق میتواند زمینهساز پروژههای مشترک در زمینه مواد معدنی حیاتی باشد و فرصتهای سرمایهگذاری متقابل را افزایش دهد.
تفاهمنامه جدید ترکیه و چین: همکاری بزرگ در استخراج مواد معدنی حیاتی
بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با اشاره به کشف اخیر ذخایر عناصر کمیاب در ترکیه، از شرکتهای چینی دعوت کرد تا در پروژههای اکتشاف و استخراج این منابع مشارکت کنند.
وی در این کنفرانس گفت: روابط انرژی بین ترکیه و چین در سالهای اخیر به سطح قابل توجهی رسیده و ما امیدواریم این همکاریها در بخش معدن نیز گسترش یابد.
وزیر انرژی ترکیه همچنین بر اهمیت انتقال انرژی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد و گفت: مواد معدنی حیاتی نقش کلیدی در تحول انرژی و دستیابی به توسعه پایدار دارند. ما به دنبال همکاری با کشورهای مختلف برای توسعه مسئولانه این منابع هستیم.
در حاشیه این کنفرانس، بایراکتار از مذاکرات جاری بین شرکت دولتی ترکیهای، اتی مادِن(Eti Maden) و شرکتهای چینی برای توسعه ذخایر مواد معدنی حیاتی ترکیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات بهزودی به نتیجه برسد.
علاوه بر این، وزیر انرژی ترکیه در نشست وزارتی این کنفرانس شرکت کرد و بر ضرورت سیاستهای پایدار و مسئولانه برای تحقق اهداف اقلیمی جهانی تأکید نمود. وی همچنین در دیدارهای جداگانه با وزرای معدن زیمبابوه، کنگو و تاجیکستان، فرصتهای همکاری جدیدی را بررسی کرد.