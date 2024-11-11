به دنبال مذاکرات اخیر مقامات آموزشی جمهوری ترکیه و مصر، دو کشور تصمیم گرفته‌اند دانشگاهی مشترک در قاهره تأسیس کنند. این تصمیم در راستای توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی میان دو کشور گرفته شده و بر اساس توافقات پیشین در حوزه آموزش عالی، به‌ویژه پس از سفر رئیس‌جمهور ترکیه به مصر، شکل گرفته است.

بر اساس این توافق، هدف از تأسیس این دانشگاه مشترک، گسترش تعاملات علمی و پژوهشی میان دانشگاه‌های معتبر دو کشور است. ترکیه پیشنهاد داده است که برخی از دانشگاه‌های برجسته و معتبر خود شعبه‌هایی در قاهره تأسیس کنند و این پیشنهاد از سوی وزارت آموزش عالی مصر مورد استقبال قرار گرفته است. در این راستا، یک کمیته مشترک برای پیگیری روند تأسیس دانشگاه و اجرای پروژه‌ها تشکیل خواهد شد.