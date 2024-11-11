ترکیه
موافقت ترکیه و مصر برای تأسیس دانشگاهی مشترک در قاهره
ترکیه و مصر تصمیم به راه‌اندازی دانشگاه مشترک در قاهره گرفته‌اند. این اقدام به‌منظور تقویت همکاری‌های علمی میان دو کشور و گسترش ارتباطات در حوزه آموزش عالی صورت می‌گیرد.
دیدار رئیس شورای آموزش عالی ترکیه با وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی مصر در قاهره / عکس: AA
11 نوامبر 2024

به دنبال مذاکرات اخیر مقامات آموزشی جمهوری ترکیه و مصر، دو کشور تصمیم گرفته‌اند دانشگاهی مشترک در قاهره تأسیس کنند. این تصمیم در راستای توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی میان دو کشور گرفته شده و بر اساس توافقات پیشین در حوزه آموزش عالی، به‌ویژه پس از سفر رئیس‌جمهور ترکیه به مصر، شکل گرفته است.

بر اساس این توافق، هدف از تأسیس این دانشگاه مشترک، گسترش تعاملات علمی و پژوهشی میان دانشگاه‌های معتبر دو کشور است. ترکیه پیشنهاد داده است که برخی از دانشگاه‌های برجسته و معتبر خود شعبه‌هایی در قاهره تأسیس کنند و این پیشنهاد از سوی وزارت آموزش عالی مصر مورد استقبال قرار گرفته است. در این راستا، یک کمیته مشترک برای پیگیری روند تأسیس دانشگاه و اجرای پروژه‌ها تشکیل خواهد شد.

علاوه بر این، دو کشور تصمیم گرفته‌اند تا همایش‌هایی سالانه بین دانشگاه‌های ترکیه و مصر برگزار کنند. این همایش‌ها که قرار است در آوریل سال آینده آغاز شوند، فرصتی برای تبادل تجربیات و ایده‌ها میان رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌علمی فراهم خواهد کرد.

