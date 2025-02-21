سرین مودو نژیه، وزیر دفاع گامبیا، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو درباره روابط دوجانبه و همچنین حضور گروه سرود مهتران وابسته به وزارت دفاع ترکیه در مراسم شصتمین سالگرد استقلال گامبیا اظهار داشت: با ترکیه روابط دوجانبه بسیار خوبی داریم، حمایت‌های که ترکیه از ما کرده است قابل‌شمارش نیست.

نژیه که پیش‌تر هشت سال به‌عنوان معاون رئیس هیئت نمایندگی و یک سال نیز به‌عنوان سفیر گامبیا در ترکیه فعالیت داشته است، درباره تجربیات خود گفت: در این مدت، روابط ما در حوزه دفاعی و همکاری‌های دوجانبه بسیار عالی بود.

وی ضمن اشاره به فعالیت خود به عنوان سفیر گامبیا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ افزود: برای ما باعث افتخار است که در شصتمین سالگرد استقلال گامبیا میزبان یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های نظامی جهان هستیم.

وی همچنین یادآور شد که ترکیه از زمان استقلال گامبیا در سال ۱۹۶۵، همواره از این کشور حمایت کرده است.

وزیر دفاع گامبیا با اشاره به همکاری‌های علمی و پزشکی میان دو کشور اظهار داشت: هر سال بیش از ۳۰ دانشجوی گامبیایی با بورسیه‌های ترکیه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیلات خود را در این کشور تکمیل می‌کنند.

وی همچنین افزود که بسیاری از بیماران گامبیایی نیز برای درمان به ترکیه سفر می‌کنند.