سرین مودو نژیه، وزیر دفاع گامبیا، در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو درباره روابط دوجانبه و همچنین حضور گروه سرود مهتران وابسته به وزارت دفاع ترکیه در مراسم شصتمین سالگرد استقلال گامبیا اظهار داشت: با ترکیه روابط دوجانبه بسیار خوبی داریم، حمایتهای که ترکیه از ما کرده است قابلشمارش نیست.
نژیه که پیشتر هشت سال بهعنوان معاون رئیس هیئت نمایندگی و یک سال نیز بهعنوان سفیر گامبیا در ترکیه فعالیت داشته است، درباره تجربیات خود گفت: در این مدت، روابط ما در حوزه دفاعی و همکاریهای دوجانبه بسیار عالی بود.
وی ضمن اشاره به فعالیت خود به عنوان سفیر گامبیا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ افزود: برای ما باعث افتخار است که در شصتمین سالگرد استقلال گامبیا میزبان یکی از قدیمیترین گروههای نظامی جهان هستیم.
وی همچنین یادآور شد که ترکیه از زمان استقلال گامبیا در سال ۱۹۶۵، همواره از این کشور حمایت کرده است.
وزیر دفاع گامبیا با اشاره به همکاریهای علمی و پزشکی میان دو کشور اظهار داشت: هر سال بیش از ۳۰ دانشجوی گامبیایی با بورسیههای ترکیه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیلات خود را در این کشور تکمیل میکنند.
وی همچنین افزود که بسیاری از بیماران گامبیایی نیز برای درمان به ترکیه سفر میکنند.
نژیه با قدردانی از وزیر دفاع ملی ترکیه، یاشار گولر، بابت حمایتهای ترکیه در حوزه دفاعی بیان داشت: ما همچنان از وزارت دفاع ملی ترکیه در حوزه دفاعی حمایت دریافت میکنیم.
نژیه همچنین خاطرنشان کرد که گامبیا به تازگی ۱۷ خودروی زرهی ویژه حمل نیرو از ترکیه دریافت کرده است و این کمک را «تقویت قابلتوجه تواناییهای دفاعی گامبیا» دانست.
گامبیا، کوچکترین کشور قاره آفریقا، در ۱۸ فوریه ۱۹۶۵ استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد و امسال شصتمین سالگرد استقلال خود را جشن میگیرد.
این کشور که مساحتی حدود ۱۱,۳۰۰ کیلومتر مربع دارد، از همه طرف بهجز ساحل اقیانوس اطلس، توسط سنگال احاطه شده است.
گامبیا جمعیتی حدود ۲.۸ میلیون نفر دارد که ۹۶.۴ درصد آن را مسلمانان، ۳.۶ درصد را مسیحیان و بقیه را پیروان ادیان دیگر تشکیل میدهند.
در این کشور زبان رسمی انگلیسی است، اما زبانهای ماندینکا، ولوف و فولا نیز میان اقوام مختلف رواج دارند. از گروههای قومی اصلی این کشور میتوان به ماندینکا، فولا، ولوف، جولا و سراخولی اشاره کرد.