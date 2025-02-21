ترکیه
3 دقیقه خواندن
وزیر دفاع گامبیا: حمایت‌های ترکیه از ما قابل‌شمارش نیست
وزیر دفاع گامبیا، روابط دوجانبه با ترکیه را بسیار مثبت ارزیابی کرده و از حمایت‌های این کشور در زمینه‌های دفاعی، علمی و پزشکی قدردانی کرد.
وزیر دفاع گامبیا: حمایت‌های ترکیه از ما قابل‌شمارش نیست
وزیر دفاع گامبیا، با گروه سرود مهتران وابسته به وزارت دفاع ترکیه / عکس: AA
21 فوریه 2025

سرین مودو نژیه، وزیر دفاع گامبیا، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو درباره روابط دوجانبه و همچنین حضور گروه سرود مهتران وابسته به وزارت دفاع ترکیه در مراسم شصتمین سالگرد استقلال گامبیا اظهار داشت: با ترکیه روابط دوجانبه بسیار خوبی داریم، حمایت‌های که ترکیه از ما کرده است قابل‌شمارش نیست.

نژیه که پیش‌تر هشت سال به‌عنوان معاون رئیس هیئت نمایندگی و یک سال نیز به‌عنوان سفیر گامبیا در ترکیه فعالیت داشته است، درباره تجربیات خود گفت: در این مدت، روابط ما در حوزه دفاعی و همکاری‌های دوجانبه بسیار عالی بود.

وی ضمن اشاره به فعالیت خود به عنوان سفیر گامبیا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ افزود: برای ما باعث افتخار است که در شصتمین سالگرد استقلال گامبیا میزبان یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های نظامی جهان هستیم.

وی همچنین یادآور شد که ترکیه از زمان استقلال گامبیا در سال ۱۹۶۵، همواره از این کشور حمایت کرده است.

وزیر دفاع گامبیا با اشاره به همکاری‌های علمی و پزشکی میان دو کشور اظهار داشت: هر سال بیش از ۳۰ دانشجوی گامبیایی با بورسیه‌های ترکیه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیلات خود را در این کشور تکمیل می‌کنند.

وی همچنین افزود که بسیاری از بیماران گامبیایی نیز برای درمان به ترکیه سفر می‌کنند.

مطالب پیشنهادی

نژیه با قدردانی از وزیر دفاع ملی ترکیه، یاشار گولر، بابت حمایت‌های ترکیه در حوزه دفاعی بیان داشت: ما همچنان از وزارت دفاع ملی ترکیه در حوزه دفاعی حمایت دریافت می‌کنیم.

نژیه همچنین خاطرنشان کرد که گامبیا به ‌تازگی ۱۷ خودروی زرهی ویژه حمل نیرو از ترکیه دریافت کرده است و این کمک را «تقویت قابل‌توجه توانایی‌های دفاعی گامبیا» دانست.

گامبیا، کوچک‌ترین کشور قاره آفریقا، در ۱۸ فوریه ۱۹۶۵ استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد و امسال شصتمین سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد.

این کشور که مساحتی حدود ۱۱,۳۰۰ کیلومتر مربع دارد، از همه طرف به‌جز ساحل اقیانوس اطلس، توسط سنگال احاطه شده است.

گامبیا جمعیتی حدود ۲.۸ میلیون نفر دارد که ۹۶.۴ درصد آن را مسلمانان، ۳.۶ درصد را مسیحیان و بقیه را پیروان ادیان دیگر تشکیل می‌دهند.

در این کشور زبان رسمی انگلیسی است، اما زبان‌های ماندینکا، ولوف و فولا نیز میان اقوام مختلف رواج دارند. از گروه‌های قومی اصلی این کشور می‌توان به ماندینکا، فولا، ولوف، جولا و سراخولی اشاره کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us