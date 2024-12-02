وزارت دفاع ترکیه با تأکید بر تعهد خود به حمایت از همکاری‌های مشترک با لیبی اعلام کرد: «هرگونه حمایت و کمک برای توسعه فعالیت‌های مشترک میان ترکیه و لیبی ادامه خواهد داشت.»

همچنین در این بیانیه با اشاره به رضایت هیئت لیبیایی از میزبانی ترکیه، آمده است: هدف نهایی جمهوری ترکیه، حفظ وحدت لیبی و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف این کشور است. در این چارچوب، ما آماده همکاری با تمامی بخش‌های لیبی هستیم.

در پایان این دیدارها، اعضای کمیسیون نظامی مشترک ۵+۵ با وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، و رئیس ستاد کل ارتش، ارتشبد متین گوراک، ملاقات کردند.