وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که هیئت کمیسیون مشترک نظامی موسوم به ۵+۵ به دعوت ترکیه به آنکارا سفر کردهاند تا درباره گامهای بعدی در راستای صلح، ثبات و امنیت کشورهای شمال آفریقا گفتوگو کنند.
در این بیانیه، از تلاشهای کمیسیون در زمینه اقدامات اعتمادسازی و کمک به ثبات لیبی تمجید شده و آمده است که در این نشست، توسعه همکاریهای مشترک موردبحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
ادامه حمایت از همکاریهای مشترک
وزارت دفاع ترکیه با تأکید بر تعهد خود به حمایت از همکاریهای مشترک با لیبی اعلام کرد: «هرگونه حمایت و کمک برای توسعه فعالیتهای مشترک میان ترکیه و لیبی ادامه خواهد داشت.»
همچنین در این بیانیه با اشاره به رضایت هیئت لیبیایی از میزبانی ترکیه، آمده است: هدف نهایی جمهوری ترکیه، حفظ وحدت لیبی و تقویت هماهنگی میان بخشهای مختلف این کشور است. در این چارچوب، ما آماده همکاری با تمامی بخشهای لیبی هستیم.
در پایان این دیدارها، اعضای کمیسیون نظامی مشترک ۵+۵ با وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، و رئیس ستاد کل ارتش، ارتشبد متین گوراک، ملاقات کردند.