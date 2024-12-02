ترکیه
آنکارا میزبان کمیسیون نظامی ۵+۵؛ تلاش برای تقویت صلح و ثبات در شمال آفریقا
ترکیه از هیئت کمیسیون نظامی لیبی دعوت کرده است تا درباره گام‌های بعدی برای تحقق صلح، ثبات و امنیت کشورهای حوزه شمال آفریقا بحث و گفتگو کنند.
دیدار هیئت نظامی لیبی با وزیر دفاع ترکیه / others
2 دسامبر 2024

وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئت کمیسیون مشترک نظامی موسوم به ۵+۵ به دعوت ترکیه به آنکارا سفر کرده‌اند تا درباره گام‌های بعدی در راستای صلح، ثبات و امنیت کشورهای شمال آفریقا گفت‌وگو کنند.

در این بیانیه، از تلاش‌های کمیسیون در زمینه اقدامات اعتمادسازی و کمک به ثبات لیبی تمجید شده و آمده است که در این نشست، توسعه همکاری‌های مشترک موردبحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

ادامه حمایت از همکاری‌های مشترک

وزارت دفاع ترکیه با تأکید بر تعهد خود به حمایت از همکاری‌های مشترک با لیبی اعلام کرد: «هرگونه حمایت و کمک برای توسعه فعالیت‌های مشترک میان ترکیه و لیبی ادامه خواهد داشت.»

همچنین در این بیانیه با اشاره به رضایت هیئت لیبیایی از میزبانی ترکیه، آمده است: هدف نهایی جمهوری ترکیه، حفظ وحدت لیبی و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف این کشور است. در این چارچوب، ما آماده همکاری با تمامی بخش‌های لیبی هستیم.

در پایان این دیدارها، اعضای کمیسیون نظامی مشترک ۵+۵ با وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، و رئیس ستاد کل ارتش، ارتشبد متین گوراک، ملاقات کردند.

