دو بازیگر ترک مهمان فستیوال سینمایی آژیال۲۰۲۴ قطر
دو نفر از بازیگران سینمای ترک، اسرا بیلگیچ و بیرکان سوکوللو، در فستیوال فیلم آژیال۲۰۲۴ به میزبانی قطر شرکت کردند.
کنفرانس مطبوعاتی جشنواه آجیال 2024/ عکس: AA
18 نوامبر 2024

 اسرا بیلگیچ (Esra Bilgiç) و بیرکان سوکوللو (Birkan Sokullu) که در سریال «درهای سرنوشت» هم‌بازی هستند، در نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم آژیال ۲۰۲۴ قطر به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.

آن‌ها در مورد دعوتشان به این فستیوال و علاقه روزافزون جهانی به تولیدات سینمایی ترکیه صحبت کردند. بیرکان سوکوللو به محبوبیت سریال درهای سرنوشت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد و گفت: این محبوبیت باعث دعوتشان به این جشنواره شده است.

جشنواره فیلم آژیال ۲۰۲۴ قطر با موضوع «لحظات پر اهمیت» از تاریخ ۱۶ تا ۲۳ نوامبر در قطر شروع به کار کرده است. آژیال ۲۰۲۴ به‌عنوان یک فستیوال مهم برای سینماگران جوان و تولیدات بین‌المللی، سالانه فیلم‌ها و آثار برجسته‌ای را به نمایش می‌گذارد.

فستیوال آژیال ۲۰۲۴ شامل ۶۶ فیلم از ۴۲ کشور مختلف است و برنامه‌های ویژه‌ای تحت عنوان «صداهایی از فلسطین» و نمایشگاه «انتاج: تجربه از نقطه صفر» برگزار خواهد شد.

اسرا بیلگیچ، بازیگر ترک حاضر در جشنواره در مورد اینکه صنعت سینمای ترکیه چگونه به رویدادهای جاری در غزه واکنش نشان می‌دهد، گفت: من به قدرت سینما برای الهام بخشیدن به تغییر اعتقاد دارم، من به قدرت همگرایی و تحولی سینما اعتقاد دارم و تلاش می‌کنم که هم به‌عنوان یک بازیگر و هم به‌عنوان یک انسان در آن تغییر تأثیرگذار باشم. اگر یک اثر به‌خوبی تولید و اجرا شود می‌تواند الگوی جوانان باشد و در رقم‌زدن آن تغییرات کمک خواهد کرد.

بیرکان سوکوللو نیز با ابراز رضایت از علاقه به تولیدات ترکیه‌ای اظهار داشت: تنها پروژه‌ای می‌تواند در طول زمان باقی بماند که باکیفیت باشد.

اسرا بیلگیچ نیز گفت: عوامل زیادی در تداوم یک برنامه تلویزیونی تأثیرگذار هستند. ولی از عمده دلایل این تداوم می‌توان به جذب و جلب رضایت تماشاگر اشاره کرد. وی در ادامه از نظرات مثبت مخاطبان نسبت به بازی وی در سریال درهای سرنوشت ابراز افتخار کرد.

وی افزود: مردم خاورمیانه و شمال آفریقا عاشق موضوعات درام و تاریخی هستند و از حضور در چنین تولیداتی لذت می‌برند. بیلگیچ همچنین اعلام کرد که او و سوکوللو کارهای ابتدایی فصل دوم سریال «درهای سرنوشت»، از جمله خواندن فیلمنامه، را آغاز کرده‌اند.

در ادامه مصاحبه، خبرنگاران نظر اسرا بیلگیچ را درباره علاقه‌اش به همکاری با کارگردان برجسته ترکیه‌ای، نوری بیلگه جیلان، جویا شدند. اسرا با اشاره به جوایز بین‌المللی نوری بیلگه، از جمله جشنواره فیلم کن، گفت: او کارگردانی بسیار قابل‌احترام است و من همیشه آثارش را دنبال می‌کنم. همکاری با نوری بیلگه برای من افتخار بزرگی خواهد بود.

