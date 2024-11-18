اسرا بیلگیچ (Esra Bilgiç) و بیرکان سوکوللو (Birkan Sokullu) که در سریال «درهای سرنوشت» هم‌بازی هستند، در نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم آژیال ۲۰۲۴ قطر به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.

آن‌ها در مورد دعوتشان به این فستیوال و علاقه روزافزون جهانی به تولیدات سینمایی ترکیه صحبت کردند. بیرکان سوکوللو به محبوبیت سریال درهای سرنوشت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد و گفت: این محبوبیت باعث دعوتشان به این جشنواره شده است.

جشنواره فیلم آژیال ۲۰۲۴ قطر با موضوع «لحظات پر اهمیت» از تاریخ ۱۶ تا ۲۳ نوامبر در قطر شروع به کار کرده است. آژیال ۲۰۲۴ به‌عنوان یک فستیوال مهم برای سینماگران جوان و تولیدات بین‌المللی، سالانه فیلم‌ها و آثار برجسته‌ای را به نمایش می‌گذارد.

فستیوال آژیال ۲۰۲۴ شامل ۶۶ فیلم از ۴۲ کشور مختلف است و برنامه‌های ویژه‌ای تحت عنوان «صداهایی از فلسطین» و نمایشگاه «انتاج: تجربه از نقطه صفر» برگزار خواهد شد.

اسرا بیلگیچ، بازیگر ترک حاضر در جشنواره در مورد اینکه صنعت سینمای ترکیه چگونه به رویدادهای جاری در غزه واکنش نشان می‌دهد، گفت: من به قدرت سینما برای الهام بخشیدن به تغییر اعتقاد دارم، من به قدرت همگرایی و تحولی سینما اعتقاد دارم و تلاش می‌کنم که هم به‌عنوان یک بازیگر و هم به‌عنوان یک انسان در آن تغییر تأثیرگذار باشم. اگر یک اثر به‌خوبی تولید و اجرا شود می‌تواند الگوی جوانان باشد و در رقم‌زدن آن تغییرات کمک خواهد کرد.