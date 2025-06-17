ترکیه
امضای قرارداد ۹۱۲ میلیون‌دلاری شرکت صنایع نظامی ترکیه‌ای با رومانی
شرکت اتوکار ترکیه بر اساس توافقی که با شرکت روم‌تکنیکای رومانی امضا کرده است، تعداد ۱۰۵۹ دستگاه خودروی زرهی سبک تاکتیکی۴x۴ با نام کبرا ۲ را به وزارت دفاع رومانی ارائه خواهد داد.
سلاح‌های ملی و تولید داخل ترکیه / AA Archive
17 ژوئن 2025

Süleyman Gündede

شرکت ترکیه‌ای اوتوکار، فعال در زمینه تولید خودرو و تجهیزات دفاعی، قراردادی به ارزش تقریبی ۹۱۲.۵ میلیون دلار با شرکت رومانیایی روم‌تکنیکا وابسته به وزارت دفاع رومانی برای تأمین خودروهای نظامی امضا کرده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط اوتوکار، این توافق که در تاریخ ۲۷ نوامبر منعقد شد، شامل تحویل ۱۰۵۹ دستگاه خودروی زرهی سبک تاکتیکی ۴x۴ با نام کبرا ۲ ( Cobra II) به وزارت دفاع رومانی است.

طبق مفاد این قرارداد، نخستین محموله شامل ۲۷۸ دستگاه در ترکیه تولید و تحویل داده می‌شود و باقی خودروها در خاک رومانی مونتاژ خواهند شد.

تحویل این خودروها از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ آغاز شده و طی پنج سال آینده در چندین مرحله انجام خواهد شد.

طرف رومانیایی پس از انجام مراحل ارزیابی فنی، آزمایش‌های میدانی و بررسی‌های تجاری، در تاریخ ۴ اکتبر سال جاری از اوتوکار برای آغاز مذاکرات دعوت به عمل آورد.

بنا بر اطلاعات ارائه‌شده از سوی اوتوکار، خودروی زرهی کبرا ۲ در حال حاضر توسط بیش از ۲۰ سازمان نظامی در ۱۳ کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد. این خودرو که در سال ۲۰۱۳ به محصولات اوتوکار اضافه شد، طی ده سال گذشته در بیش از ۳۰ مدل مختلف متناسب با نیازهای مشتریان طراحی و تولید شده است.

شایان‌ذکر است که اوتوکار از دهه ۱۹۸۰ میلادی، خودروهای نظامی متنوعی را به سازمان‌هایی مانند ناتو و سازمان ملل عرضه کرده است.

منبع:TRT Farsi
