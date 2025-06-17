Süleyman Gündede
شرکت ترکیهای اوتوکار، فعال در زمینه تولید خودرو و تجهیزات دفاعی، قراردادی به ارزش تقریبی ۹۱۲.۵ میلیون دلار با شرکت رومانیایی رومتکنیکا وابسته به وزارت دفاع رومانی برای تأمین خودروهای نظامی امضا کرده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده توسط اوتوکار، این توافق که در تاریخ ۲۷ نوامبر منعقد شد، شامل تحویل ۱۰۵۹ دستگاه خودروی زرهی سبک تاکتیکی ۴x۴ با نام کبرا ۲ ( Cobra II) به وزارت دفاع رومانی است.
طبق مفاد این قرارداد، نخستین محموله شامل ۲۷۸ دستگاه در ترکیه تولید و تحویل داده میشود و باقی خودروها در خاک رومانی مونتاژ خواهند شد.
تحویل این خودروها از سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ آغاز شده و طی پنج سال آینده در چندین مرحله انجام خواهد شد.
طرف رومانیایی پس از انجام مراحل ارزیابی فنی، آزمایشهای میدانی و بررسیهای تجاری، در تاریخ ۴ اکتبر سال جاری از اوتوکار برای آغاز مذاکرات دعوت به عمل آورد.
بنا بر اطلاعات ارائهشده از سوی اوتوکار، خودروی زرهی کبرا ۲ در حال حاضر توسط بیش از ۲۰ سازمان نظامی در ۱۳ کشور مورداستفاده قرار میگیرد. این خودرو که در سال ۲۰۱۳ به محصولات اوتوکار اضافه شد، طی ده سال گذشته در بیش از ۳۰ مدل مختلف متناسب با نیازهای مشتریان طراحی و تولید شده است.
شایانذکر است که اوتوکار از دهه ۱۹۸۰ میلادی، خودروهای نظامی متنوعی را به سازمانهایی مانند ناتو و سازمان ملل عرضه کرده است.