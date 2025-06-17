Süleyman Gündede

شرکت ترکیه‌ای اوتوکار، فعال در زمینه تولید خودرو و تجهیزات دفاعی، قراردادی به ارزش تقریبی ۹۱۲.۵ میلیون دلار با شرکت رومانیایی روم‌تکنیکا وابسته به وزارت دفاع رومانی برای تأمین خودروهای نظامی امضا کرده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط اوتوکار، این توافق که در تاریخ ۲۷ نوامبر منعقد شد، شامل تحویل ۱۰۵۹ دستگاه خودروی زرهی سبک تاکتیکی ۴x۴ با نام کبرا ۲ ( Cobra II) به وزارت دفاع رومانی است.

طبق مفاد این قرارداد، نخستین محموله شامل ۲۷۸ دستگاه در ترکیه تولید و تحویل داده می‌شود و باقی خودروها در خاک رومانی مونتاژ خواهند شد.