این افشاگری‌ها در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌های گسترده‌تری درباره افراط‌گرایی راست‌گرا در نیروهای امنیتی آلمان وجود دارد. در سال‌های اخیر، مقامات یک واحد پلیس نخبه را منحل کرده و تعداد زیادی از پرسنل نظامی فعال و بازنشسته را به دلیل توطئه برای حملات، ذخیره سلاح و حفظ ارتباط با شبکه‌های افراطی تحت پیگرد قرار داده‌اند.

دو سال پیش، ده‌ها فرد راست‌گرای افراطی، از جمله هاینریش رویس اشراف‌زاده آلمانی، به اتهام برنامه‌ریزی برای سرنگونی دولت از طریق کودتا بازداشت شدند. متهمان که شامل افسران پلیس سابق، سربازان و نیروهای ذخیره بودند، متهم به برنامه‌ریزی اقدامات جنجالی مانند حمله به پارلمان آلمان و ربودن سیاستمداران به‌منظور ایجاد شرایطی مشابه جنگ داخلی در کشور و در نهایت سرنگونی دولت بودند. اکثریت این مظنونان از پیروان جنبش «شهروندان رایش» بودند.