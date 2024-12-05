سیاست
اخراج ده‌ها نیروی ارتش آلمان به‌دلیل گرایش‌های افراطی و اظهارات نژادپرستانه
وزارت دفاع آلمان از اخراج ده‌ها سرباز ارتش به دلیل فعالیت‌ها و تمایلات راست‌گرایانه افراطی خبر داد.
نیروهای ارتش آلمان مستقر در پادگانی در این کشور/ عکس: AA
5 دسامبر 2024

وزارت دفاع آلمان ۴ دسامبر طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش این کشور در سال گذشته ۶۲ سرباز را به دلیل فعالیت‌ها و اظهارات راست‌گرایانه افراطی اخراج کرده است. این افراد شامل ۴۱ سرباز وظیفه، ۱۱ افسر و ۱۰ درجه‌دار بودند.

بر اساس این گزارش همچنین علاوه بر این، ۹۴ متقاضی به دلیل وجود تردید به وفاداری نسبت به قانون اساسی طرد شدند.

وزارت دفاع آلمان در گزارشی اعلام کرد که طی سال ۲۰۲۳، تعداد ۲۰۵ مورد حادثه مرتبط با جناح راست افراطی، نژادپرستی و یهودستیزی به واحدهای ارتش این کشور گزارش شده است. این گزارش‌ها به‌صورت مختصر در جدولی فهرست شده و هر مورد به طور خلاصه توضیح داده شده است. همچنین، طبق گزارش رسانه‌های آلمانی، تعدادی از سربازان به دلیل بیان اظهارات نژادپرستانه یا راست افراطی علیه هم‌رزمان خود از ارتش اخراج شده‌اند.

این افشاگری‌ها در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌های گسترده‌تری درباره افراط‌گرایی راست‌گرا در نیروهای امنیتی آلمان وجود دارد. در سال‌های اخیر، مقامات یک واحد پلیس نخبه را منحل کرده و تعداد زیادی از پرسنل نظامی فعال و بازنشسته را به دلیل توطئه برای حملات، ذخیره سلاح و حفظ ارتباط با شبکه‌های افراطی تحت پیگرد قرار داده‌اند.

دو سال پیش، ده‌ها فرد راست‌گرای افراطی، از جمله هاینریش رویس اشراف‌زاده آلمانی، به اتهام برنامه‌ریزی برای سرنگونی دولت از طریق کودتا بازداشت شدند. متهمان که شامل افسران پلیس سابق، سربازان و نیروهای ذخیره بودند، متهم به برنامه‌ریزی اقدامات جنجالی مانند حمله به پارلمان آلمان و ربودن سیاستمداران به‌منظور ایجاد شرایطی مشابه جنگ داخلی در کشور و در نهایت سرنگونی دولت بودند. اکثریت این مظنونان از پیروان جنبش «شهروندان رایش» بودند.

