افتتاح دفتر نمایندگی هلال ‌احمر ترکیه در دمشق
با حضور رؤسای سازمان‌های هلال احمر ترکیه و سوریه، هلال احمر ترکیه به عنوان دومین مأموریت خارجی خود، دفتر جدید خود را در دمشق افتتاح کرد.
دفتر نمایندگی هلال ‌احمر ترکیه در دمشق/ عکس: AA
21 دسامبر 2024

روز شنبه، ۲۱ دسامبر، در جریان مراسمی که با حضور رئیس هلال احمر ترکیه، فاطمه مریچ ییلماز، رئیس هلال احمر سوریه، محمد حازم، مدیرکل امور بین‌الملل و خدمات مهاجرت هلال احمر ترکیه، آلپر کوچوک و به همراه دیگر مقامات برگزار شد، دفتر نمایندگی سازمان هلال احمر ترکیه در مرکز هلال احمر عرب سوریه (SARC) افتتاح شد.

در این مراسم، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه، فاطمه مریچ ییلماز، گفت: به عنوان رهبران هلال احمر دو کشور، متعهد شده‌ایم که در تسریع تلاش‌های بازسازی و پیشبرد کمک‌های انسانی همکاری کنیم.

پس از این که بسته‌های کمکی به نیازمندان توزیع شد خانم ییلماز و آقای حازم برای تحویل بسته‌های کمکی به ساکنان آسیب‌پذیر  از منطقه برزه در دمشق بازدید کردند.

در این مراسم خانم ییلماز ضمن اشاره به تلاش‌های قبلی صورت گرفته در زمینه کمک‌های انسانی در ادلب، از همکاری مستمر طرفین ابراز رضایت کرد و گفت: دفتر جدید ما در دمشق کمک خواهد کرد تا ارزیابی بهتری از نیازهای انسانی داشته باشیم و با هماهنگی بیشتر به ارائه خدمات امدادی بپردازیم.

وی همچنین بیان داشت که: هلال احمر هر کشور با همکاری‌ با کشورهای مختلف، قدرت قابل توجهی در زمینه عملکرد میدانی و ارائه کمک‌های بشردوستانه به دست می‌آورد.

