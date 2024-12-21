روز شنبه، ۲۱ دسامبر، در جریان مراسمی که با حضور رئیس هلال احمر ترکیه، فاطمه مریچ ییلماز، رئیس هلال احمر سوریه، محمد حازم، مدیرکل امور بین‌الملل و خدمات مهاجرت هلال احمر ترکیه، آلپر کوچوک و به همراه دیگر مقامات برگزار شد، دفتر نمایندگی سازمان هلال احمر ترکیه در مرکز هلال احمر عرب سوریه (SARC) افتتاح شد.

در این مراسم، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه، فاطمه مریچ ییلماز، گفت: به عنوان رهبران هلال احمر دو کشور، متعهد شده‌ایم که در تسریع تلاش‌های بازسازی و پیشبرد کمک‌های انسانی همکاری کنیم.

پس از این که بسته‌های کمکی به نیازمندان توزیع شد خانم ییلماز و آقای حازم برای تحویل بسته‌های کمکی به ساکنان آسیب‌پذیر از منطقه برزه در دمشق بازدید کردند.