سیاست
2 دقیقه خواندن
ده‌ها نهاد آمریکایی خواستار آزادی نوجوان فلسطینی-آمریکایی محبوس در زندان اسرائیل شدند
سازمان‌های حقوق بشری و مدنی آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور خواستند که برای آزادی محمد ظاهر ابراهیم، نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی-آمریکایی بازداشت‌شده در زندان عوفر اسرائیل اقدام فوری انجام دهد.
ده‌ها نهاد آمریکایی خواستار آزادی نوجوان فلسطینی-آمریکایی محبوس در زندان اسرائیل شدند
دروازه ورودی زندان عوفر در اسرائیل/ عکس: Reuters
27 اوت 2025

بیش از ۱۰۰ سازمان حقوق بشری، مدنی و مذهبی در آمریکا با ارسال نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار آزادی محمد ظاهر ابراهیم، نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی-آمریکایی شدند که از ماه فوریه در زندان عوفر اسرائیل زندانی است.

این ائتلاف شامل گروه‌هایی مانند مسلمانان آمریکایی برای فلسطین (AMP)، صدای یهودیان برای اقدام صلح (JVP)، شورای روابط اسلامی - آمریکایی (CAIR)، کُدپینک و همچنین خانواده عایشه‌نور ازگی ایگی، شهروند ترک آمریکایی، که سال گذشته به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد، می‌باشد.

بر اساس این نامه، محمد ظاهر ابراهیم، بدون محاکمه در زندان عوفر نگهداری می‌شود و در شرایط غیرانسانی و غیربهداشتی بیش از ۱۳ کیلو وزن کم کرده و به بیماری گال مبتلا شده است.

وکلای وی و خانواده‌اش می‌گویند وی از خدمات درمانی، غذای کافی و حتی ارتباط با والدینش محروم است.

پدر این نوجوان، هفته گذشته به رسانه‌های محلی در آمریکا گفت که پسرش در جریان سفر خانوادگی به روستای سیلواد در کرانه باختری اشغالی، نیمه‌شب توسط نیروهای مسلح اسرائیلی از خانه بازداشت و تولد ۱۶ سالگی‌اش را پشت میله‌های زندان گذراند.

مطالب پیشنهادی

سازمان‌های امضاکننده در نامه خود تأکید کرده‌اند که این بازداشت ناقض کنوانسیون چهارم ژنو است که انتقال افراد از سرزمین‌های اشغالی به سرزمین اشغالگر را ممنوع می‌داند.

در این نامه آمده است: محمد یک کودک آمریکایی است و حامیانی در فلوریدا دارد که عمیقاً نگران او هستند؛ وظیفه دولت ایالات متحده این است که از همه کودکان آمریکایی، از جمله دو تابعیتی‌های فلسطینی - آمریکایی‌ها، حفاظت کند.

 این سازمان‌ها خواستار اقدام فوری وزارت امور خارجه برای آزادی محمد ظاهر ابراهیم و تضمین امنیت شهروندان آمریکایی به‌ویژه کودکان شدند.

ارتش اسرائیل تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده و وزارت امور خارجه آمریکا نیز هنوز پاسخی به درخواست این سازمان‌ها نداده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us