بیش از ۱۰۰ سازمان حقوق بشری، مدنی و مذهبی در آمریکا با ارسال نامهای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار آزادی محمد ظاهر ابراهیم، نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی-آمریکایی شدند که از ماه فوریه در زندان عوفر اسرائیل زندانی است.
این ائتلاف شامل گروههایی مانند مسلمانان آمریکایی برای فلسطین (AMP)، صدای یهودیان برای اقدام صلح (JVP)، شورای روابط اسلامی - آمریکایی (CAIR)، کُدپینک و همچنین خانواده عایشهنور ازگی ایگی، شهروند ترک آمریکایی، که سال گذشته به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد، میباشد.
بر اساس این نامه، محمد ظاهر ابراهیم، بدون محاکمه در زندان عوفر نگهداری میشود و در شرایط غیرانسانی و غیربهداشتی بیش از ۱۳ کیلو وزن کم کرده و به بیماری گال مبتلا شده است.
وکلای وی و خانوادهاش میگویند وی از خدمات درمانی، غذای کافی و حتی ارتباط با والدینش محروم است.
پدر این نوجوان، هفته گذشته به رسانههای محلی در آمریکا گفت که پسرش در جریان سفر خانوادگی به روستای سیلواد در کرانه باختری اشغالی، نیمهشب توسط نیروهای مسلح اسرائیلی از خانه بازداشت و تولد ۱۶ سالگیاش را پشت میلههای زندان گذراند.
سازمانهای امضاکننده در نامه خود تأکید کردهاند که این بازداشت ناقض کنوانسیون چهارم ژنو است که انتقال افراد از سرزمینهای اشغالی به سرزمین اشغالگر را ممنوع میداند.
در این نامه آمده است: محمد یک کودک آمریکایی است و حامیانی در فلوریدا دارد که عمیقاً نگران او هستند؛ وظیفه دولت ایالات متحده این است که از همه کودکان آمریکایی، از جمله دو تابعیتیهای فلسطینی - آمریکاییها، حفاظت کند.
این سازمانها خواستار اقدام فوری وزارت امور خارجه برای آزادی محمد ظاهر ابراهیم و تضمین امنیت شهروندان آمریکایی بهویژه کودکان شدند.
ارتش اسرائیل تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده و وزارت امور خارجه آمریکا نیز هنوز پاسخی به درخواست این سازمانها نداده است.