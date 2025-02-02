سیاست
هاکان فیدان: اخراج فلسطینی‌ها از غزه برخلاف اصول حقوق بشر است، به‌شدت مخالفیم
وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری با همتای قطری خود، مخالفت آنکارا با پیشنهاد ترامپ برای اخراج فلسطینی‌ها از غزه را اعلام و این طرح را خلاف قوانین انسانی دانست.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به همراه همتای قطری خود شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در کنفرانس خبری مشترک / AA
2 فوریه 2025

هاكان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری خود، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که روز یکشنبه در دوحه برگزار شد، به طور قاطعانه اعلام کرد که آنکارا با پیشنهاد رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، برای اخراج فلسطینی‌ها از غزه و انتقال آن‌ها به کشورهای دیگر مخالف است.

 فیدان این پیشنهاد را برخلاف اصول و قوانین انسانی دانست و تأکید کرد که ترکیه از بیانیه اخیر صادر شده در قاهره درباره وضعیت فلسطینی‌ها در غزه حمایت می‌کند.

وی همچنین اشاره کرد که ترکیه ممکن است برخی از فلسطینی‌های آزادشده از زندان‌های اسرائیل را که بر اساس توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس آزاد شده‌اند، پذیرا باشد.

 فیدان در این باره گفت: رئیس‌جمهور ما اعلام کرده که آماده‌ایم برخی از فلسطینی‌های آزادشده را بپذیریم تا از این توافق حمایت کنیم. ترکیه، به همراه کشورهای دیگر، نقش خود را در این زمینه ایفا خواهد کرد تا توافق آتش‌بس برقرار بماند.

در همین نشست خبری، وزیر امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نیز تأکید کرد که لغو تحریم‌های اعمال‌شده بر سوریه باید در اولویت قرار گیرد و افزود که حمایت از دولت انتقالی سوریه در این مرحله حساس ضروری است.

 وی همچنین از نقش ترکیه در حمایت از میانجی‌گری برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه قدردانی کرد و اعلام داشت که قطر به تلاش‌های خود برای تضمین اجرای این توافق ادامه خواهد داد.

آل ثانی همچنین از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارسال کمک‌ها به غزه حمایت کرد و گفت: انتظار داریم که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارسال کمک‌ها به غزه افزایش یابد.

 وی به تبادل نظر درباره تحولات کرانه باختری و حملات اشغالگران پرداخته و در پایان گفت: به نظر ما، تنها راه‌حل پایان‌دادن به این بحران، تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ است.

در پایان این نشست، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که ترکیه مصمم است روابط خود را با قطر در تمامی سطوح سیاسی و اقتصادی توسعه دهد و تمامی تلاش خود را برای تداوم همکاری مشترک در خصوص مسائل و بحران‌های مختلف، از جمله سوریه و فلسطین، به کار خواهد بست.

