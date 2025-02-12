ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ با روزنامه گاردین بریتانیا پیشنهاد داد در هرگونه مذاکره صلح با روسیه، امکان مبادله مناطق قابل بررسی است. با این حال، او تأکید کرد که تمامی مناطق اوکراین مهم هستند و هیچ بخشی بر دیگری اولویت ندارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز که روز دوشنبه پخش شد، درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت: ممکن است توافقی حاصل شود، یا نشود. اوکراین شاید روزی بخشی از روسیه شود یا نشود.