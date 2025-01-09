هلال احمر ترکیه (قیزیل آی) به همراه هلال احمر سوریه امروز در دمشق برنامه‌ای برگزار کرده و به ۲۵۰ خانواده نیازمند کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، آب و پتو توزیع کرد.



در این برنامه توزیع کمک‌ها، برهان کوراوغلو، کاردار سفارت ترکیه در دمشق، به همراه مقامات هلال احمر ترکیه و سوریه حضور داشتند.



کوراوغلو در سخنانی به وضعیت بحرانی مردم سوریه اشاره کرده و گفت که به دلیل مشکلات زیرساختی و اختلال در عملکرد نهادهای دولتی، بسیاری از نیازهای مردم هنوز برطرف نشده است.

کوراوغلو تأکید کرد که ترکیه به همراه دیگر کشورهای جهان تلاش خواهد کرد تا نیازهای مردم سوریه را برطرف کند. وی همچنین بیان کرد که دولت ترکیه در تلاش است تا شرایط را برای بازگشت سوریه‌ای‌های مقیم ترکیه و سایر کشورها به وطنشان فراهم سازد.