توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه میان ۲۵۰ خانواده در دمشق
هلال احمر ترکیه با همکاری هلال احمر سوریه در دمشق برنامه‌ای برگزار کرده و به ۲۵۰ خانواده نیازمند کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، آب و پتو توزیع کرد. این اقدام با هدف حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر در سوریه و پاسخ به نیازهای انسانی بحرانی صورت گرفت.
کمک رسانی ماموران هلال احمر ترکیه به نیازمندان / عکس: AA
9 ژانویه 2025

هلال احمر ترکیه (قیزیل آی) به همراه هلال احمر سوریه امروز در دمشق برنامه‌ای برگزار کرده و به ۲۵۰ خانواده نیازمند کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، آب و پتو توزیع کرد.

در این برنامه توزیع کمک‌ها، برهان کوراوغلو، کاردار سفارت ترکیه در دمشق، به همراه مقامات هلال احمر ترکیه و سوریه حضور داشتند.

کوراوغلو در سخنانی به وضعیت بحرانی مردم سوریه اشاره کرده و گفت که به دلیل مشکلات زیرساختی و اختلال در عملکرد نهادهای دولتی، بسیاری از نیازهای مردم هنوز برطرف نشده است.

کوراوغلو تأکید کرد که ترکیه به همراه دیگر کشورهای جهان تلاش خواهد کرد تا نیازهای مردم سوریه را برطرف کند. وی همچنین بیان کرد که دولت ترکیه در تلاش است تا شرایط را برای بازگشت سوریه‌ای‌های مقیم ترکیه و سایر کشورها به وطنشان فراهم سازد.

سوریه در تاریخ ۸ دسامبر شاهد تحولی مهم بود که با پایان ۶۱ سال سلطنت رژیم بعث و ۵۳ سال حکمرانی خانواده اسد همراه بود.

پس از این تحولات، احمد الشرع، رئیس اداره جدید سوریه، اعلام کرد که محمد بشیر، رئیس دولتی که استان ادلب را مدیریت می‌کرد، مأمور تشکیل دولت جدید برای دوران انتقالی شد.

