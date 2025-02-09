ساکنان پایتخت ایران که مدتها با آلودگی شدید هوا دستوپنجه نرم میکردند، صبح یکشنبه نهم فوریه را در فضایی کاملاً متفاوت آغاز کردند. بارش برف که از ساعات پایانی شنبه شروع شده بود، تا صبح امروز ادامه یافت و برای اولینبار در سال جاری، تا مرکز شهر نیز رسید و سرمای زمستانی را ملموستر کرد.
تهرانیها با دیدن مناظر سفیدپوش شهر، به پارکها و فضاهای سبز رفتند تا از زیبایی اولین برف فصل لذت ببرند. تصاویر این مناظر زمستانی نیز بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.
با وجود تغییر چهره شهر، بارش برف مشکلاتی نیز به همراه داشت؛ ترافیک سنگین و دشواری در رفتوآمد، بهویژه در مناطق مرکزی، از جمله این چالشها بود. در ارتفاعات که میزان بارش بیشتر بود، مقامات از رانندگان خواستند با احتیاط بیشتری تردد کنند. در همین راستا، عملیات برفروبی و پاشیدن نمک در معابر آغاز شده است.
شهرداری تهران اعلام کرد که بارش برف بخشهای وسیعی از شهر را تحت تأثیر قرار داده، اما تاکنون مشکل جدی در تردد گزارش نشده است. همچنین، گزارشها حاکی از آن است که ارتفاع برف در فرودگاه بینالمللی امام خمینی به ۸ سانتیمتر رسیده، اما با اجرای عملیات پاکسازی، پروازها طبق برنامه ادامه دارند.