با وجود تغییر چهره شهر، بارش برف مشکلاتی نیز به همراه داشت؛ ترافیک سنگین و دشواری در رفت‌وآمد، به‌ویژه در مناطق مرکزی، از جمله این چالش‌ها بود. در ارتفاعات که میزان بارش بیشتر بود، مقامات از رانندگان خواستند با احتیاط بیشتری تردد کنند. در همین راستا، عملیات برف‌روبی و پاشیدن نمک در معابر آغاز شده است.

شهرداری تهران اعلام کرد که بارش برف بخش‌های وسیعی از شهر را تحت تأثیر قرار داده، اما تاکنون مشکل جدی در تردد گزارش نشده است. همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتفاع برف در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به ۸ سانتی‌متر رسیده، اما با اجرای عملیات پاک‌سازی، پروازها طبق برنامه ادامه دارند.