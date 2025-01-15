رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دیدار با اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه سوریه که نخستین سفر رسمی خود را به ترکیه انجام داده است، ضمن تأکید بر رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، اعلام کرد که ترکیه آماده حمایت از مردم سوریه و بازسازی مناطق آسیب‌دیده است.

وی همچنین با اشاره به پایان رژیم بشار اسد، آینده سوریه را بدون حضور گروه‌های تروریستی و در چارچوبی از ثبات و امنیت توصیف کرد.