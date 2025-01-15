سیاست
اردوغان در دیدار با الشیبانی: آینده سوریه باید در چارچوب ثبات و بدون گروه‌های تروریستی باشد
اردوغان در دیدار با وزیر امور خارجه سوریه، بر حمایت ترکیه از بازسازی این کشور و رفع تحریم‌های بین‌المللی تأکید کرد و آینده سوریه را در چارچوب ثبات و امنیت بدون حضور گروه‌های تروریستی توصیف کرد.
نشست رئیس‌جمهور ترکیه با وزیر امور خارجه سوریه در آنکارا / عکس : AA
15 ژانویه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دیدار با اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه سوریه که نخستین سفر رسمی خود را به ترکیه انجام داده است، ضمن تأکید بر رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، اعلام کرد که ترکیه آماده حمایت از مردم سوریه و بازسازی مناطق آسیب‌دیده است.

وی همچنین با اشاره به پایان رژیم بشار اسد، آینده سوریه را بدون حضور گروه‌های تروریستی و در چارچوبی از ثبات و امنیت توصیف کرد.

وی افزود: رژیم سرنگون‌شده بشار اسد ویرانی‌های بزرگی به جا گذاشته است و ترکیه از نیازهای فوری مردم برادر سوریه و بازسازی این کشور حمایت خواهد کرد.

این نشست که با حضور هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، مرحف ابوقصره، وزیر دفاع سوریه، و انس خطیب، رئیس اطلاعات سوریه برگزار شد، به بررسی آخرین تحولات سوریه و گام‌های ضروری برای حفظ تمامیت ارضی این کشور اختصاص داشت.

