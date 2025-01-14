یکی از نمایندگان پارلمان کرهجنوبی با استناد به اطلاعات سرویس اطلاعات ملی این کشور اعلام کرد که حدود ۳۰۰ سرباز کرهشمالی در جنگ روسیه و اوکراین کشته و ۲۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
اوکراین، ایالات متحده و کرهجنوبی اعلام کردهاند که کرهشمالی بیش از ۱۰ هزار سرباز را برای تقویت نیروهای روسیه به جنگ اوکراین اعزام کرده است. این سربازان بهعنوان کمک به مسکو در جنگ کییف و در ازای دریافت حمایت فنی برای برنامههای تسلیحاتی و ماهوارهای پیونگیانگ به میدان جنگ فرستاده شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای اوکراینی دو سرباز کرهشمالی را اسیر کردهاند و احتمال تبادل آنها با سربازان اوکراینی اسیر در روسیه را مطرح کرد. زلنسکی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اوکراین آماده است تا این سربازان را در صورت امکان با سربازان اوکراینی مبادله کند.
لی سونگ-کوون، نماینده پارلمان کرهجنوبی پس از جلسه توجیهی با سرویس اطلاعات ملی این کشور گفت: تخمینها حاکی از آن است که تعداد تلفات نیروهای کرهشمالی از ۳۰۰۰ نفر فراتر رفته و این شامل حدود ۳۰۰ کشته و ۲۷۰۰ مجروح است.
وی همچنین اشاره کرد که نیروهای کرهشمالی از یگان ویژه «سپاه طوفان» هستند و به آنها دستور داده شده است که در صورت خطر اسارت، خودکشی کنند.
در همین راستا، زلنسکی افزود که سربازان بیشتری از کرهشمالی توسط نیروهای اوکراینی اسیر خواهند شد و برای آنهایی که نمیخواهند به کشور خود بازگردند، گزینههای دیگری نیز در نظر گرفته شده است.
در پاسخ، مسکو و پیونگیانگ اعزام نیروهای کرهشمالی به جنگ اوکراین را تایید نکردهاند، اما روابط دو کشور از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تقویت شده است.